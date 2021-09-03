Инвестирование: новый взгляд на старые вещи

Согласно мнению экспертов, в нынешнее время существует несколько выгодных необычных вариантов вложения средств, не предусматривающих приобретение валюты и ценных бумаг. Среди таких объектов инвестирования выделяются, например, вещи известных брендов, почтовые марки, антиквариат, конструкторы Lego и предметы искусства бонсай (ист.: «Известия»).



Так, частный инвестор Ксения Сваровских уверена в успешности инвестирования в денежные знаки и банкноты различных государств (редкие монеты такие как золотые монеты царских времен, или вышедшие из обихода купюры), которое способно принести до 200 процентов в год. Они занимают мало места, а их ликвидность довольно высока. По ее мнению, благодаря своей уникальности необычные вложения никогда не обесцениваются и требуют долгосрочного инвестирования.



Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра «Альпари», предлагает вкладывать средства в люксовые коллекционные сумки. Так, по ее словам, дизайнерское изделие Hermes Birkin «ушло» с аукциона Christie's (Гонконг) за 237 000 фунтов. «Смысл в том, что, помимо люксового качества материалов и изготовления, это, по сути, такое же современное искусство, как и предметы живописи. Тираж может быть единичным или очень ограниченным, а среди селебрити очень престижно обладать такой эксклюзивной вещью с историей», – разъяснила г-жа Бодрова.