Инвестирование: новый взгляд на старые вещи

Согласно мнению экспертов, в нынешнее время существует несколько выгодных необычных вариантов вложения средств, не предусматривающих приобретение валюты и ценных бумаг. Среди таких объектов инвестирования выделяются, например, вещи известных брендов, почтовые марки, антиквариат, конструкторы Lego и предметы искусства бонсай (ист.: «Известия»).
Так, частный инвестор Ксения Сваровских уверена в успешности инвестирования в денежные знаки и банкноты различных государств (редкие монеты такие как золотые монеты царских времен, или вышедшие из обихода купюры), которое способно принести до 200 процентов в год. Они занимают мало места, а их ликвидность довольно высока. По ее мнению, благодаря своей уникальности необычные вложения никогда не обесцениваются и требуют долгосрочного инвестирования.
Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра «Альпари», предлагает вкладывать средства в люксовые коллекционные сумки. Так, по ее словам, дизайнерское изделие Hermes Birkin «ушло» с аукциона Christie's (Гонконг) за 237 000 фунтов. «Смысл в том, что, помимо люксового качества материалов и изготовления, это, по сути, такое же современное искусство, как и предметы живописи. Тираж может быть единичным или очень ограниченным, а среди селебрити очень престижно обладать такой эксклюзивной вещью с историей», – разъяснила г-жа Бодрова.
В целом нестандартные инвестиции, такие как вложения в антиквариат, редкие монеты, банкноты, покупка коллекционных сумок, эксклюзивных сортов вина и так далее - имеют право на существование, но они, на мой взгляд, не подходят для большинства инвесторов по разным причинам.
Во-первых, чтобы купить “правильный” и потенциально доходный нестандартный инвестиционный инструмент, нужно очень хорошо разбираться в соответствующей тематике. Или найти специалиста в очень узкой сфере, которому вы сможете доверять. Иначе рискуете купить не то, что нужно и ваши деньги могут надолго, а может быть навсегда зависнуть в таких инвестициях.
Во-вторых, для подобных инструментов, невозможно определить внутреннюю стоимость, поскольку они не генерируют денежных потоков (процентов, купонов, дивидендов). Цены на подобные лоты в большей степени зависят от моды и различного рода трендов.
Кроме того, порог входа в подобные инвестиции, как правило, довольно высокий. Если у вас не достаточно крупный капитал, то вы не сможете создать достаточную диверсификацию для своих вложений.
В дополнение к сказанному, стоит добавить, что приобретенные ценные вещи еще нужно очень тщательно хранить, иначе они могут потерять свой “товарный” вид и сильно просесть в цене. А расходы связанные с хранением могут быть довольно высокими и съедать приличную часть будущего дохода.
На мой взгляд, портфель большинства инвесторов должен строиться на основе классических инструментов (индексных фондов акций, облигаций и так далее). На нестандартные инвестиции я бы не рекомендовал направлять более 10-15% вашего капитала.