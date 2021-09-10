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Лукашенко допускает повторное поднятие вопроса о единой валюте России и Белоруссии

10 сентября в 13:26 Финансы 0 273 Карина Мелова
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По окончании встречи с политическим лидером РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что допускает возможность повторного поднятия вопроса единой валюты Белоруссии и Российской Федерации.

«Вопрос не в том, что Путин или Лукашенко тормозят эти процессы. Когда мы изучали эту проблему, тогда Центральный банк России и наш Национальный банк попросили к этому вопросу пока не подходить, – подчеркнул глава белорусского государства. – Они заявили, что наши страны не готовы к этому. Мы, услышав это, отложили эту проблему в сторону, но это не значит, что мы к ней не вернемся».

Александр Лукашенко задается вопросом расположения единого эмиссионного центра. Он рассуждает таким образом: «Будет доллар, евро или рубль российский – вопрос всегда у нас упирался в единый эмиссионный центр. Вот здесь есть определенные проблемы. Думаю, что даже в нашу бытность мы еще с президентом [Путиным] решим эту проблему».

При этом российский лидер говорит о своей неготовности обсуждать введение единой валюты РФ и Белоруссии и о необходимости в первую очередь установить единую макроэкономическую политику (ист.: ТАСС).
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