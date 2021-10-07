Силуанов предложил установить новый порог инвестиций из ФНБ

В ходе своего выступления в Совете Федерации в формате видеоконференции глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов выдвинул инициативу ведомства, предполагающую поднятие порога инвестиций из Фонда национального благосостояния до 10 процентов ВВП. Данная мера нацелена на гарантию стабильности бюджета на фоне существующих сегодня рисков энергоперехода (ист.: ТАСС).
Так, г-н Силуанов заявил: «Переход стран к постепенному сокращению потребления углеводородов, особенно угля и нефти, – это значит, что будет постепенно снижаться мировое потребление углеводородов и вопрос устойчивости доходной базы федерального бюджета может уже встать к началу 30-х годов. И к этому надо быть готовыми. В этой связи, в целях снижения долгосрочных рисков, связанных с энергопереходом, мы предлагаем минимальный размер ликвидных резервных активов Фонда национального благосостояния довести до уровня 10 % ВВП».
Министр финансов полагает, вышеописанные действия будут способствовать достижению «долгосрочной бюджетной и макроэкономической устойчивости».
Сегодня в мировой практике наметился тренд на альтернативную энергетику, что действительно повышает возможную перспективу энергоперехода, а уровень развития альтернативных источников в стране находится на низком уровне, что несет в себе риск не плавного перехода, поэтому увеличение инвестиций из ФНБ является стратегическим решением.
С одной стороны, сейчас в активном использовании небольшая доля легковых автомобилей на электродвигателе. Тяжелый транспорт, самолеты, корабли, химическая промышленность используют нефть и нефтепродукты. С другой стороны, тенденция на снижение потребления углеводородов на лицо. Поэтому подобные меры являются актуальными для поддержания ФНБ.
Дополнительной проблемой является тот факт, что Россия все еще сильно зависима от цен на углеводороды. Давно ведутся разговоры о необходимости структурной перестройки экономики, но пока серьезных сдвигов в этом плане не видно. Только развитие конкурентного производства, высоких технологий, модернизация правового поля и еще ряд важных шагов позволят нам отойти от сырьевой модели.
Вполне реальны риски значительного снижения доходов страны и, в частности, бюджета, в долгосрочной перспективе.
Из-за курса на декарбонизацию спрос на углеводороды в долгосрочном плане станет значимо сокращаться. Минфин РФ приводит расчёты экспертов, по которым к 2050 году потребность в нефти уменьшится в 4-6 раз.
Поэтому будут снижаться цены и объёмы экспорта основных товаров российского экспорта. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), цены нефти упадут до 35 дол/баррель в 2030 г. и до 25 дол/баррель в 2050 г.
И с данных позиций выглядят логичными предложения об увеличении резервов. Однако, с другой стороны, такой путь достаточно пассивный. Более эффективно, возможно, использовать пока время ближайшего десятилетия и ресурсы ФНБ для становления альтернативной экономики на основе современных технологий и отраслей.
В частности, в сфере энергоресурсов нужно замещать газ, нефть, уголь экспортом высокотехнологичных и наукоёмких товаров и услуг, шире производить более глубокую переработку сырья в нефтегазохимии полимеров, развивать альтернативную энергетику с получением и использованием водорода, солнечной, ветровой и других видов энергии.
Для этого необходимы огромные инвестиции. Есть смысл, сохраняя ФНБ на необходимых уровнях, в большей степени направлять средства на капвложения в перспективные окупаемые проекты. В течение десяти лет они могут быть в основном возвращены, и в то же время давать постоянный доход. «Омертвление» же таких денег в «кубышке» резервов во многом лишит экономику возможности подготовиться к будущему снижению традиционных доходов заменой их за счёт новых производств.