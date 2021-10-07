Силуанов предложил установить новый порог инвестиций из ФНБ

В ходе своего выступления в Совете Федерации в формате видеоконференции глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов выдвинул инициативу ведомства, предполагающую поднятие порога инвестиций из Фонда национального благосостояния до 10 процентов ВВП. Данная мера нацелена на гарантию стабильности бюджета на фоне существующих сегодня рисков энергоперехода (ист.: ТАСС).



Так, г-н Силуанов заявил: «Переход стран к постепенному сокращению потребления углеводородов, особенно угля и нефти, – это значит, что будет постепенно снижаться мировое потребление углеводородов и вопрос устойчивости доходной базы федерального бюджета может уже встать к началу 30-х годов. И к этому надо быть готовыми. В этой связи, в целях снижения долгосрочных рисков, связанных с энергопереходом, мы предлагаем минимальный размер ликвидных резервных активов Фонда национального благосостояния довести до уровня 10 % ВВП».



Министр финансов полагает, вышеописанные действия будут способствовать достижению «долгосрочной бюджетной и макроэкономической устойчивости».