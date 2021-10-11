Forbes назвал Маска наиболее состоятельным человеком в истории

Американское издание Forbes назвало Илона Маска наиболее состоятельным человеком в мировой истории. Известно, что глава корпораций SpaceX и Tesla владеет капиталом в размере 272,3 миллиарда долларов.



Продвинуться так высоко в рейтинге богачей Маску позволило стремительное подорожание ценных бумаг Tesla. Так, 25 октября рост акций перешагнул порог в 13 %, что способствовало преодолению компанией рыночной стоимости, равной 1 триллиону долларов, и наращиванию состояния ее собственника более чем на 41 миллиард долларов за один день.



28 сентября первое место в составленном Forbes списке богатых людей было отдано Илону Маску, обладающего состоянием свыше 203,4 миллиарда долларов. За ним следуют основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос, гендиректор французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, один из создателей корпорации Microsoft Билл Гейтс и глава компании Facebook Марк Цукерберг.