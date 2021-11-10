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В РФ обсуждается автоматическое назначение пенсии по потере кормильца

9 ноября в 15:27 Финансы 0 257 Карина Мелова
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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации подготовило и представило на общественное обсуждение проект закона, согласно которому с 1 января 2023 г. страховые пенсии по потере кормильца и соцпенсии из-за потери кормильца детям младще 18 лет будут начисляться без подачи заявления (ист.: пресс-служба Минтруда).

Так, в ведомстве разъяснили: «Страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим возраста 18 лет, с 1 января 2023 года будут назначаться со дня смерти умершего кормильца на основании сведений Пенсионного фонда России (ПФР) и единого госреестра ЗАГС. Подавать заявление для назначения таких пенсий не потребуется. Соответствующий законопроект разработал и разместил на общественное обсуждение Минтруд России».

Сейчас после смерти либо признания без вести пропавшим родителя представители ребенка оставляют заявление в территориальном органе ПФР для назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца и социальной пенсии по случаю потери кормильца. Инициируемые нововведения позволят обходиться без личного посещения соответствующего органа.

Кроме того, в министерстве уточнили: «Напомним, ранее в рамках социального казначейства были внесены изменения, которые позволят с 1 января 2022 года назначать беззаявительно пенсию по инвалидности. Решение о назначении пенсии по инвалидности будет автоматически выноситься ПФР на основании сведений в Федеральном реестре инвалидов».
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