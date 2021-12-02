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Нововведения в порядке назначения и получения пенсионных выплат

2 декабря в 14:06 Финансы 0 222 Карина Мелова
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1 января начнет действовать упрощенная схема назначения и получения пенсий для определенных лиц соответствующего возраста (ист.: «Российская газета»). В частности, федеральный закон № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», датируемый 26 мая 2021 г., вносит дополнения в список беззаявительных действий.

Как уведомляет заслуженный юрист России Иван Соловьев, пенсионеру не придется искать в нормативных документах информацию о положенных ему доплатах и надбавках. «Более того, сотрудники органов служб занятости обязаны будут сами внести предложения по назначению досрочных пенсий. Это возможно, если человека уволили или его предприятие, организация закрылись, а до пенсии осталась пара лет, но при этом человек никак не может найти новую работу. Беззаявительно будут назначаться пенсии по инвалидности, а также социальные доплаты», – пояснил он.

Для 80-летних и более старших лиц, получающих страховую пенсию вследствие потери кормильца, без истребования заявления в автоматическом порядке будет выбран более выгодный вариант выплат (страховая пенсия по старости либо по случаю потери кормильца).

По словам Ивана Соловьева, в случае покидания сельской местности сохраняется поднятая фиксированная доплата к пенсии за тридцать лет работы в сельскохозяйственной отрасли.

Кроме того, с 1 января 2022 г. органы ПФР 1 раз в 3 года будут в личном кабинете застрахованного лица на сайте ПФР или вследствие личного обращения в органы ПФР уведомлять мужчин, достигших 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, не получающих пенсию, о полагаемой страховой пенсии по старости.

«Указанные изменения направлены на повышение уровня социальных гарантий, упрощение процедур администрирования, а также назначения и выплаты пенсий и социальных доплат, что по итогу должно избавить пенсионеров от дополнительных хлопот», – подытожил заслуженный юрист РФ.
По материалам Banki.ru
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