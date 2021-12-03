В ВТБ ожидают роста ключевой ставки в I квартале следующего года

В процессе общения с сотрудником телевизионного канала «Россия 24» на полях инвестфорума «Россия зовет!» президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин предположил, что максимум в первом квартале следующего года ключевая ставка ЦБ будет поднята приблизительно на один процентный пункт – с 7,5 % до 8,5 %, после чего последует ее снижение до конца 2022 г. (возможно, до 7–7,5 %).
По прогнозам главы банка, в 2023 г. данный показатель может опуститься до 5–5,5 %.
Г-н Костин считает текущий год был благоприятным для экономики РФ. В частности, он заявил: «Произошло постковидное восстановление экономики. В этом году темпы экономического роста составят порядка 4,5 %, это достаточно много. Цены выросли на основные товары российского экспорта, прежде всего на природные ресурсы. Российский бизнес чувствует себя комфортно, банковский сектор чувствует себя тоже неплохо».
Президент-председатель правления ВТБ говорит о достаточном запасе ресурсов и хороших кредитных портфелях, что позволит удержать прибыльность в следующем году на уровне текущего.
В октябре руководство Банка России шестой раз кряду подняло ключевую ставку (до 7,5% годовых), при этом Эльвира Набиуллина допускает ее повышение на 1 процентный пункт в декабре 2021 г. 17 декабря состоится очередное заседание совета директоров регулятора по этому вопросу.
По материалам ТАСС
Наш прогноз предполагает повышение ключевой ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании 17 декабря до 8-8,5% (на 50-100 б. п.), причем, с учетом последних недельных данных об ускорении годовой инфляции почти до 8,4%, наиболее актуальным становится повышение ставки на 100 б. п. (верхняя граница диапазона 0-100 б. п., анонсированного недавно главой ЦБ РФ Э. Набиуллиной), т.е. до 8,5%. Дополнительным «отягчающим» фактором являются высокие инфляционные ожидания населения, которые в ноябре лишь незначительно снизились с многолетних максимумов. Более того, накануне г-жа Набиуллина сообщила, что не исключает пересмотра диапазона повышения ключевой ставки в декабре с учетом месячных данных по инфляции за ноябрь, поскольку вызывающие тревогу недельные данные (23-29 ноября) все же не совсем надежны, «зашумлены». Это означает, что если ЦБ по итогам анализа полных данных за ноябрь сделает вывод, что инфляция и ее прогноз вышли за пределы базового сценария, то теоретически не исключен вариант повышения ключевой ставки и более чем на 100 б. п. в декабре. Однако, по нашим оценкам, более вероятно, что после неожиданного недельного всплеска почти на 0,5% инфляция до конца года стабилизируется немного выше 0,2% в неделю, что позволит выйти к концу года на 8,3-8,4%, и в этом случае повышение ставки до 8,5% может быть достаточно с точки зрения регулятора. Важно, оставит ли регулятор комментарий о возможности дальнейших повышениях ставки на ближайших заседаниях или смягчит этот жесткий сигнал.
Если пик инфляции (как в годовом выражении, так и в текущих аннуализированных темпах роста с корректировкой на сезонность) будет пройден в 2021 г., то и пик ключевой ставки может быть достигнут в декабре; если нет – то повышение ключевой ставки может продолжиться и в начале 2022 г., т.к. руководство ЦБ дает четкие сигналы, что возвращение инфляции в диапазон 4-4,5% к концу будущего года является абсолютным приоритетом.
Перед заседанием ЦБ пройдет заседание ФРС (14-15 декабря). На днях глава американского Центробанка сообщил, что поддерживает рассмотрение ускорения темпов сокращения выкупа активов с тем, чтобы завершить эту программу на несколько месяцев раньше. Это откроет дорогу к более раннему повышению ставки ФРС, что может способствовать укреплению курса доллара и усилению волатильности на мировых финансовых рынках. Если итоги заседания ФРС будут более жесткими, чем сейчас ожидает рынок, для ЦБ РФ это будет дополнительным аргументом в пользу необходимости более жесткой ДКП.
Дополнительным фактором неопределенности является влияние нового штамма омикрон на развитие пандемии в мире и в России, на эпидемические ограничения и на экономическую активность. Раньше усиление пандемии рассматривалось центробанками (в том числе и Банком России в ОНДКП на 2022-2024 гг.) как дезинфляционный фактор, но на октябрьском заседании ЦБ Э. Набиуллина оценила период нерабочих дней в России как скорее проинфляционный фактор (спрос не сократится, но проблемы с предложением могут усилиться). Интересно, что на днях глава ФРС Дж. Пауэлл также предположил, что новый штамм может привести к увеличению неопределенности в отношении инфляции, т.к. если она усугубит проблемы с поставками и дефицитом рабочей силы, то инфляционное давление может возрасти, даже несмотря на ослабление экономической активности и занятости. То есть если к моменту заседания появится больше информации об угрозах нового штамма для мировой и российской экономики, мировых цен на энергоресурсы, ЦБ может принять этот фактор во внимание.
Нельзя однозначно сказать, что этот год был удачным для российской экономики. Вроде бы и есть постковидное восстановление экономики, темп экономического роста более 4%, но за счет чего? За счет увеличения цен на сырьё в мире и роста российского экспорта природных ресурсов.
В России реальное производство товаров и услуг падает, средние и малые предприятия закрываются или на грани банкротства, снижается конкуренция, наблюдается монополизация экономики, цены и тарифы растут, угроза новых санкций и международной эскалации. Отмечается социальная напряжённость в обществе, доходы у большинства населения страны падают при увеличении расходов, растет закредитованность физических лиц... Не решают проблемы единовременные выплаты, незначительные повышения пенсий и т.д. Вышеперечисленные факторы в большей или меньшей степени влияют на инфляционные процессы в стране.
Рост инфляции ЦБ РФ пытается сдержать за счет повышения ключевой ставки. До конца года она увеличится, скорее всего, на 1,0 п.п., как отметила глава Центробанка Э. Набиуллина. Кардинально вряд ли изменится ситуация в 2022 году и для сдерживания инфляции не будет существенного снижения ключевой ставки, может быть, примерно, на 1 - 1,5 п.п.
Рынок ждет решения совета директоров Центрального банка. Консенсус-прогноз на предстоящее заседание ЦБ: ожидаемый уровень ключевой ставки может быть увеличен на 1 п.п. Велика вероятность, что 2022 год мы встретим с ключевой ставкой в 8,5%. В частности, эти прогнозы вызваны уровнем инфляции: инфляция год к году ожидается на уровне 8,2%.