В ВТБ ожидают роста ключевой ставки в I квартале следующего года

В процессе общения с сотрудником телевизионного канала «Россия 24» на полях инвестфорума «Россия зовет!» президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин предположил, что максимум в первом квартале следующего года ключевая ставка ЦБ будет поднята приблизительно на один процентный пункт – с 7,5 % до 8,5 %, после чего последует ее снижение до конца 2022 г. (возможно, до 7–7,5 %).

По прогнозам главы банка, в 2023 г. данный показатель может опуститься до 5–5,5 %.



Г-н Костин считает текущий год был благоприятным для экономики РФ. В частности, он заявил: «Произошло постковидное восстановление экономики. В этом году темпы экономического роста составят порядка 4,5 %, это достаточно много. Цены выросли на основные товары российского экспорта, прежде всего на природные ресурсы. Российский бизнес чувствует себя комфортно, банковский сектор чувствует себя тоже неплохо».



Президент-председатель правления ВТБ говорит о достаточном запасе ресурсов и хороших кредитных портфелях, что позволит удержать прибыльность в следующем году на уровне текущего.



В октябре руководство Банка России шестой раз кряду подняло ключевую ставку (до 7,5% годовых), при этом Эльвира Набиуллина допускает ее повышение на 1 процентный пункт в декабре 2021 г. 17 декабря состоится очередное заседание совета директоров регулятора по этому вопросу.

По материалам ТАСС