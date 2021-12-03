Главная > Финансы

Нефтяные фьючерсы подорожали вследствие решения ОПЕК+ по наращиванию добычи

Сегодня в 14:08 Финансы 0 179 Карина Мелова
1 Изображение

По данным биржевой площадки ICE в Лондоне, цена фьючерса нефти Brent с расчетами на февраль сегодня перешагнула отметку $71 за баррель достигла $71,57 (11:18 МСК), что свидетельствует о подорожании на 2,7 процента на фоне стоимости на момент завершения предыдущих торгов. По состоянию на 11:20 МСК, январский фьючерсный контракт сорта WTI вырос в цене до $68,42 за баррель (то есть на 2,8 %).

2 декабря в первый раз, начиная с 23 августа, стоимость фьючерса марки Brent уменьшилась до уровня ниже $66 за баррель. Минимальная цена фьючерса WTI в этот период составила $62,43.

Стоимость нефти повышалась с конца августа по 25 октября и начала опускаться после выявления в Южной Африке штамма «омикрон», которому присущи 32 мутации. По словам специалистов, это предполагает риск введения очередных ограничений, способных сократить спрос на топливо (ист.: Reuters).

В то же время вчера министры стран-участников ОПЕК+ решили придерживаться настоящего плана по динамике наращивания добычи нефти на уровне 400 тысяч баррелей в сутки в январе 2022 года, что привело к повторному подорожанию фьючерсных контрактов на нефть.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Президент Бразилии прилетит в РФ

Сегодня в 15:47 Внешняя политика

Президент РФ готовится к видеоконференции с американским коллегой

Сегодня в 15:09 Внешняя политика

В ВТБ ожидают роста ключевой ставки в I квартале следующего года

Сегодня в 13:07 Экономика

Срок действия сертификатов переболевших ковидом продлен до года

2 декабря в 15:23 Государство
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Президент считает, что губернаторы должны следить за своевременным введением ограничений и темпами вакцинации в регионах В РФ могут установить очередные ограничения на фоне штамма коронавируса B.1.1.529 Саакашвили возмущен грузинской системой правосудия РФ не спешит принимать меры на нефтяном рынке в связи с «омикроном» Компания Smallpdf отмечает свой первый миллиард пользователей

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Декабрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Top.Mail.Ru