Нефтяные фьючерсы подорожали вследствие решения ОПЕК+ по наращиванию добычи

По данным биржевой площадки ICE в Лондоне, цена фьючерса нефти Brent с расчетами на февраль сегодня перешагнула отметку $71 за баррель достигла $71,57 (11:18 МСК), что свидетельствует о подорожании на 2,7 процента на фоне стоимости на момент завершения предыдущих торгов. По состоянию на 11:20 МСК, январский фьючерсный контракт сорта WTI вырос в цене до $68,42 за баррель (то есть на 2,8 %).



2 декабря в первый раз, начиная с 23 августа, стоимость фьючерса марки Brent уменьшилась до уровня ниже $66 за баррель. Минимальная цена фьючерса WTI в этот период составила $62,43.



Стоимость нефти повышалась с конца августа по 25 октября и начала опускаться после выявления в Южной Африке штамма «омикрон», которому присущи 32 мутации. По словам специалистов, это предполагает риск введения очередных ограничений, способных сократить спрос на топливо (ист.: Reuters).



В то же время вчера министры стран-участников ОПЕК+ решили придерживаться настоящего плана по динамике наращивания добычи нефти на уровне 400 тысяч баррелей в сутки в январе 2022 года, что привело к повторному подорожанию фьючерсных контрактов на нефть.