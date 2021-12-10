Регулятор поднял ключевую ставку до максимального с 2017 года значения

Седьмой раз кряду Центробанк поднимает ключевую ставку. В данный момент она равняется 8,5 % годовых (это максимальное значение с осени 2017 г.). Повышение составило 1 процентный пункт.



Так, в вышедшем после заседания совета директоров Банка России пресс-релизе сказано: «Совет директоров Банка России 17 декабря 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 8,50 % годовых. Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4 %».



Регулятор считает возможным дополнительное повышение ключевой ставки в ходе предстоящих заседаний. «Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», – подытожили в ЦБ.