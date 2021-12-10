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Сбербанк радует клиентов очередными «плюшками»

Сегодня в 12:52 Финансы 0 112 Карина Мелова
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В следующем году в качестве пилотного проекта Сбербанк вводит способ оплаты BNPL (Buy Now, Pay Later – покупай сейчас, плати позже), предусматривающий возможность совершения покупок в онлайн-магазинах при условии оплаты товара частями без переплат. При этом стоимость товара делится на 4, в момент покупки клиент оплачивает лишь четверть всей суммы, а остальные ее части списываются с банковской карты покупателя раз в 2 недели. На счет продавца поступает вся сумма сразу. Такой информацией с изданием «Интерфакс» поделился зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Планируется, что к рассрочке в таком формате у Сбербанка будет подключен весь спектр розничных продуктов. По словам г-на Царева, в случае появления новых продуктов существует вероятность их включения в программу.

Сообщается, что в апреле 2021 года российский коммерческий банк «Тинькофф» впервые в РФ представил сервис «покупай сейчас, плати позже», получивший название «Долями». В конце лета к услуге оплаты покупок частями открыл доступ и «Яндекс».
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