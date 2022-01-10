В РФ с 1 января пройдет индексация пенсионных выплат на 8,6 %

Сегодня, 19 января, в ходе рабочей встречи комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал членам Госдумы принять во II чтении поправки об индексации пенсий неработающих пенсионеров, предусматривающие индексацию таких выплат на 8,6 процента с 1 января 2022 г.



Руководствуясь отданным ранее главой государства Владимиром Путиным распоряжением, Кабмин России внес эту норму в виде поправки в уже одобренный в первом чтении законопроект о соцпенсии представителям малочисленных народов Севера.



Так, 12 января президент инициировал индексацию пенсий выше уровня инфляции (на 8,6 %), вследствие чего 14 января необходимый пакет поправок был утвержден правительственной комиссией по законопроектной деятельности. По словам Александра Жукова, первого заместителя председателя Государственной думы, индексация увеличит средний размер пенсии до 18 984 рублей.



В первый день текущего года страховые пенсии по старости поднялись на 5,9 процента. Минэкономразвития прогнозировало в 2021 году инфляцию на уровне 5,8 %, в соответствии с чем составлялся бюджет на 2022 г. и плановый период 2023–2024 гг. в реальности же инфляция достигла 8,4 %.