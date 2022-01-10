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ПФР заверил в своей готовности к перерасчету пенсий

25 января в 14:53 Финансы 0 284 Карина Мелова
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По словам замглавы Министерства труда и социальной защиты РФ Андрея Пудова, Пенсионный фонд Российской Федерации полностью готов к перерасчету пенсионных выплат с учетом индексации 2022 г. на 8,6 процента, а не на 5,9 %, как планировалось прежде. Финансовое обеспечение для этого достаточное.

Как известно, политический лидер России Владимир Путин распорядился в 2022 г. повысить страховые пенсии по старости для нетрудоустроенных граждан на 8,6 % вместо намеченных 5,9 %. В среднем размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в текущем году вырастет до 18 984 руб.

«Пенсионный фонд Российской Федерации осуществит данный перерасчет увеличения размера пенсии с января. Готовность Пенсионного фонда к этому изменению есть. Совокупные расходы на три года – с 2022-го по 2024-й – составят 539,9 миллиарда рублей… Текущих средств достаточно для того, чтобы эту выплату осуществить в увеличенном размере пенсий», – сообщил Андрей Пудов во время заседания комитета Совета Федерации по соцполитике.

Выплаты будут включать доплату за январь, который подходит к концу.
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