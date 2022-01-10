Президент подписал закон об индексации пенсий в 2022 году

Сегодня, 28 января, глава государства Владимир Путин подписал закон об индексации пенсионных выплат на 8,6 % в 2022 г. Документ обнародовал официальный интернет-портал правовой информации.



В ходе рабочей встречи 26 января этот закон единогласно утвердили члены Совета Федерации. 20 января нижняя палата парламента единогласно приняла в III чтении поправку об индексации пенсий на 8,6 процента. Проиндексировать пенсии выше уровня инфляции Владимир Путин распорядился 12 января.



По словам заместителя председателя ГД Александра Жукова, вследствие индексации размер пенсии в среднем составит 18 984 руб. Как заметила спикер СФ Валентина Матвиенко, индексация пенсий для нетрудоустроенных лиц пенсионного возраста будет проведена с 1 января текущего года независимо от времени принятия регулирующего данный вопрос закона. Таким образом, в феврале в случае получения проиндексированных на 5,9 % выплат пенсионерам выдадут не только проиндексированные на 8,6 процента пенсии, но и сформировавшуюся разницу.