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Регулятор в очередной раз поднял ключевую ставку

11 февраля в 15:50 Финансы 0 224 Карина Мелова
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На первой в текущем году рабочей встрече Центробанк в связи с высоким уровнем инфляции поднял ключевую ставку до 9,5 %, то есть на 1 п. п. (ист.: пресс-релиз регулятора).

«Совет директоров Банка России 11 февраля 2022 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 9,50 % годовых. Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление», – гласит текст сообщения ЦБ.

Диапазон ключевой ставки на 2022 год расширен с 7,3–8,3 % до 9–11 %. Прогноз на 2023 г. изменен с 5,5–6,5 % на 7,5–9 %. В 2024 г. ожидается диапазон 5–6 %.

Регулятор предполагает, что в ближайшем будущем ставка может еще повышаться. Так, Центробанк предоставляет следующую информацию: «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

В течение 2021 г. Банк России поднимал ставку 7 раз кряду. В декабре показатель достиг значения 8,5 % годовых (ист.: ТАСС).
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