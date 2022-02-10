Регулятор в очередной раз поднял ключевую ставку

На первой в текущем году рабочей встрече Центробанк в связи с высоким уровнем инфляции поднял ключевую ставку до 9,5 %, то есть на 1 п. п. (ист.: пресс-релиз регулятора).



«Совет директоров Банка России 11 февраля 2022 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 9,50 % годовых. Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление», – гласит текст сообщения ЦБ.



Диапазон ключевой ставки на 2022 год расширен с 7,3–8,3 % до 9–11 %. Прогноз на 2023 г. изменен с 5,5–6,5 % на 7,5–9 %. В 2024 г. ожидается диапазон 5–6 %.



Регулятор предполагает, что в ближайшем будущем ставка может еще повышаться. Так, Центробанк предоставляет следующую информацию: «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».



В течение 2021 г. Банк России поднимал ставку 7 раз кряду. В декабре показатель достиг значения 8,5 % годовых (ист.: ТАСС).