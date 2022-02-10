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В РФ начали испытывать платформу цифрового рубля

Сегодня в 15:46 Финансы 0 91 Карина Мелова
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Веб-ресурс Центробанка объявил о запуске испытаний платформы цифрового рубля. Выполнены первые переводы средств между гражданами (ист.: «Ъ»).

Участниками тестирования стали двенадцать финансово-кредитных учреждений, три из которых уже подключены к платформе (2 из них выполнили все шаги перевода цифровых рублей между клиентами через мобильное приложение). Специальное ПО позволило клиентам завести цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, обменять безналичные средства со своих счетов на цифровые и совершить перевод цифровых рублей между собой. По словам представителя Банка России, к испытаниям присоединятся остальные члены пилотной группы, как только они доработают свои ИТ-системы.

Как отмечает заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова, в планы регулятора на текущий год входит тестирование разных сценариев и окончание работы над вышеупомянутой платформой. Банк России намерен наладить бесшовное взаимодействие с цифровыми экосистемами и платформами, а также составить дорожную карту запуска платформы цифрового рубля.
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