Регулятор разработал законопроект о запрете выпуска и обращения частной криптовалюты

Банк России разработал новый проект закона, предусматривающий запрет на выпуск и организацию обращения частной цифровой валюты в России (ист.: ТАСС).



Документом за несоблюдение вышеупомянутой нормы вводится штраф в размере до 1 000 000 рублей.



Так, законопроектом регулятора банкам и субъектам национальной платежной системы запрещается иметь в собственности частные криптовалюты. Помимо прочего, документ не допускает передачи сведений о частных цифровых валютах и их выпуске на территории Российской Федерации.