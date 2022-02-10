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Регулятор разработал законопроект о запрете выпуска и обращения частной криптовалюты

Сегодня в 15:51 Финансы 0 154 Карина Мелова
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Банк России разработал новый проект закона, предусматривающий запрет на выпуск и организацию обращения частной цифровой валюты в России (ист.: ТАСС).

Документом за несоблюдение вышеупомянутой нормы вводится штраф в размере до 1 000 000 рублей.

Так, законопроектом регулятора банкам и субъектам национальной платежной системы запрещается иметь в собственности частные криптовалюты. Помимо прочего, документ не допускает передачи сведений о частных цифровых валютах и их выпуске на территории Российской Федерации.
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