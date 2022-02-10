Регулятор откорректировал прогноз по инфляции

В ходе своего выступления в нижней палате парламента заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин сообщил, что, согласно ожиданиям Центробанка, уровень инфляции в Российской Федерации достигнет целевого показателя 4 % к середине следующего года.



«Обновленный прогноз предполагает инфляцию 5–6 % по итогам этого года. Мы ожидаем, что к середине 2023 года инфляция вернется к цели», – заявил г-н Заботкин (цит. по ТАСС).



Как полагает замглавы регулятора, актуальный уровень цен подберется к цели (4 %) уже к концу 2022 года. Он уточнил: «Неопределенность высокая в связи с геополитической ситуацией, с этим и связан широкий диапазон прогноза (один процентный пункт)».



В недавно преданном огласке докладе ЦБ о денежно-кредитной политике сказано, что, вероятно, годовая инфляция в стране замедлится до 8,5 % в первом квартале.



В соответствии с предоставленной Банком России информацией, в январе инфляция составила 8,7 процента.