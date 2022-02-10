Главная > Финансы

Регулятор откорректировал прогноз по инфляции

22 февраля в 13:49 Финансы 0 346 Ольга Климова
1 Изображение

В ходе своего выступления в нижней палате парламента заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин сообщил, что, согласно ожиданиям Центробанка, уровень инфляции в Российской Федерации достигнет целевого показателя 4 % к середине следующего года.

«Обновленный прогноз предполагает инфляцию 5–6 % по итогам этого года. Мы ожидаем, что к середине 2023 года инфляция вернется к цели», – заявил г-н Заботкин (цит. по ТАСС).

Как полагает замглавы регулятора, актуальный уровень цен подберется к цели (4 %) уже к концу 2022 года. Он уточнил: «Неопределенность высокая в связи с геополитической ситуацией, с этим и связан широкий диапазон прогноза (один процентный пункт)».

В недавно преданном огласке докладе ЦБ о денежно-кредитной политике сказано, что, вероятно, годовая инфляция в стране замедлится до 8,5 % в первом квартале.

В соответствии с предоставленной Банком России информацией, в январе инфляция составила 8,7 процента.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Вакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане

22 февраля в 15:47 Медицина

МТС попала в переплет в связи с повышением тарифов

22 февраля в 14:52 Государство

Стоимость нефти Brent взяла курс на повышение

22 февраля в 12:57 Экономика

Курсы иностранных валют снова выросли

21 февраля в 18:41 Финансовые рынки
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Заболеваемость ковидом в РФ снова пошла в рост В вузах РФ вырастет число бюджетных мест В Минтруде назвали сумму дохода трудоустроенных пенсионеров В совет директоров Банка России могут войти 3 новых члена Новые правила разлива топлива неприемлемы для большинства АЗС

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2022

Февраль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28      
Top.Mail.Ru