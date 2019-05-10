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Биткоин постепенно возвращает свои позиции
15 мая в 12:47 Финансовые рынки 1 1030 Иван Тихонов
Сегодня, 15 мая 2019 года, курс самой популярной цифровой валюты мира биткоина (BTC/USD) закреписля выше отметки 8000 долларов США. Вчера криптовалюте удалось перешагнуть психологический порог в 8000 долларов впервые с июля прошлого года. До этого валюта показывала восходящую динамику.
Тем временем, другая популярная криптовалюта эфир ETH/USD сегодня показывала рост на 9.28%, достигнут отметки 228.87 долларов США.
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По Вашему мнению, продолжится ли курс на укрепление биткоина? Какие факторы могут на это повлиять?
Череда слухов, среди которых возможный анонс приема крупнейшей онлайн площадкой eBay криптовалюты вернула оптимизм на рынок, отразившийся в стремительном росте крипторынка. С технической точки зрения рост также был ожидаем - большинство индикаторов сигнализировали о перепроданности биткоина, но здесь мы сразу сделаем поправку на практически полную бесполезность этого вида анализа для небольших по капитализации активов.
Что касается дальнейших перспектив, биткоин продолжит рост, прежде всего, на волне психологических факторов - значительное количество спекулянтов начнут наращивать позиции с целью зафиксировать прибыль при достижении 10000 USD за монету (на момент написания комментария курс 8140 USD). Единственное, что может помешать достижению целевого значения, - это длительная задержка котировки в коридоре 8200-8500 USD (уровень 8200 стал отправной точкой очередной волны распродаж в июле 2018 года). В таком случае фиксация прибыли вернет биткоин к 6000 USD.