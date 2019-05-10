Биткоин постепенно возвращает свои позиции

Сегодня, 15 мая 2019 года, курс самой популярной цифровой валюты мира биткоина (BTC/USD) закреписля выше отметки 8000 долларов США. Вчера криптовалюте удалось перешагнуть психологический порог в 8000 долларов впервые с июля прошлого года. До этого валюта показывала восходящую динамику.



Тем временем, другая популярная криптовалюта эфир ETH/USD сегодня показывала рост на 9.28%, достигнут отметки 228.87 долларов США.