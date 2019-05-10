Биткоин снова превысил отметку в 8 000 долларов. Что стоит за взлетом?

Так в чем же дело? Оптимистично настроенные эксперты говорят, что такое резкое повышение цены может свидетельствовать о том, что у биткоина есть будущее в качестве достойной инвестиционной возможности. Но изменчивая и противоречивая история этой цифровой валюты вызывает достаточно много скептицизма.



Биткоин, как правило, считается очень рискованной инвестицией, говорит Дэн Хельд, соучредитель Interchange, фирмы, которая консультирует компании по вопросам управления своими крипто-активами. Но он сказал, что восстановление стоимости валюты может быть первым признаком того, что она набирает вес в качестве «сделки без риска» – инвестиции, рассматриваемой как более безопасная во время потрясений на фондовых рынках, как, например, облигации или золото. В конце концов, цифровая валюта взлетела в цене в понедельник, когда индекс Доу-Джонса упал на 617 пунктов, возможно, в ожидании того, что инвесторы обратятся к биткоину в качестве альтернативного актива.



«Время биткоина придет, когда люди хоть на мгновение разочаруются в правительстве или банковской системе», - добавил Хельд.



Но рост биткоина не закончился, когда рынки упали. Цифровая валюта продолжала расти и с утра во вторник даже несмотря на то, что основные индексы показали хорошие результаты и оставались стабильными большую часть дня.



Это могло произойти из-за того, что произошедшее в понедельник безумие, связанное с торговлей биткоином, вызвало дополнительный интерес инвесторов, сказал Джеймс Путра, глава отдела стратегии развития брокерской фирмы TradeStation Crypto.



«Когда рынок начал расти, это привлекло еще больше людей», - сказал Путра. «Крупные игроки начали активно участвовать в торгах; это общий и традиционный подход».



Тем не менее, биткоин существовал и раньше. В декабре 2017 года он достиг отметки в 20 000 долларов, а в следующем году потерпел сокрушительный крах. Некоторые эксперты назвали спад вполне ожидаемой коррекцией после периода «спекулятивной мании».



Эта криптовалюта также столкнулась с массовыми обвинениями в манипулировании ценами: два ученых из Техасского университета в Остине изучили возможность манипулирования биткоином и сказали, что нашли доказательства того, что это произошло во время резкого скачка курса в 2017 году. Тень манипулирования ценами продолжает нависать над биткоином.



«Манипулирование вполне может стоять за недавним движением на рынке. Чтобы происходило именно так, как произошло с ценами на биткоин и другие криптовалюты, они должны быть движимы исключительно спросом и предложением мелких трейдеров ... что игнорирует специфическую механику этого рынка», - сказал Джон Гриффин, профессор финансов в Техасский университет в Остине и один из двух ученых, которые опубликовали статью о манипулировании ценами в прошлом году.



«Неудивительно, что обнаружение манипулятивной активности стоит за недавним подъемом, когда базовая рыночная механика похожа на предыдущую», - добавил Гриффин. Причем Гриффин – не единственный эксперт, у которого возникли такие подозрения.



«Я не думаю, что кто-то действительно знает, с чем это связано», - сказал Тим Массад, бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, говоря о последнем скачке цены. «Но обеспокоитесь вызывает тот факт, что манипулирование может быть одним из основополагающих факторов, учитывая отсутствие регулирования и прозрачности на этом рынке по сравнению с другими рынками».



Массад сказал, что он одобряет действия Комиссии по ценным бумагам и биржам за усиление контроля за рынком криптовалют, но добавил, что «все еще есть пробелы в регулировании».



Другое, более простое объяснение роста цен: это неделя блокчейна, неофициальный праздник для биткоина. По словам Леннона Свитинга, директора и главного трейдера Coinsquare, канадской торговой платформы криптовалюты, событие, которое также называется Consensus 2019, привлекает все больше покупателей к биткоину и другим основным цифровым валютам.



Влияние может оказывать также тот факт, что биткоин и блокчейн – это базовые технологии, действующие в качестве публичной бухгалтерской книги – неуклонно становятся все более популярными. JPMorgan Chase, крупнейший американский финансовый холдинг, анонсировал новую цифровую монету в начале этого года. JPMorgan и Microsoft недавно объявили о планах активно взаимодействовать на платформах блокчейна. И Intercontinental Exchange, владеющая Нью-Йоркской фондовой биржей, запустил биржу фьючерсов для биткоина и других криптовалют.



Все это может сделать цифровую валюту более привлекательной для инвесторов. И это дает сторонникам биткоина повод сохранять оптимизм.



«В ближайшие месяцы отметка в 10 000 долларов будет, вполне вероятно, достигнута», - сказал Вайбхав Кадикар, основатель и генеральный директор децентрализованной платформы прогнозирования на рынке CloseCross. «И возможность превзойти предыдущий максимум в ближайшие полгода все еще остается вполне вероятной».



По материалам www.edition.cnn.com