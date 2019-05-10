Внесение компании Huawei в черный список выводит американо-китайскую торговую войну на новый, опасный, уровень

Переговоры между Вашингтоном и Пекином были уже практически в тупике после нового раунда обмена взаимными таможенными пошлинами. Затем в среду Соединенные Штаты резко обострили борьбу с компанией Huawei, крупнейшим в мире производителем телекоммуникационного оборудования и одним из национальных лидеров экономики Китая.



Это может полностью разрушить переговорный процесс.



«Это потенциально может привести к тому, что все экономические отношения будут полностью раpheitys», - сказал Скотт Кеннеди, директор проекта по китайскому бизнесу и политической экономии в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.



Открыто враждебный акт



Правительство США уже давно утверждает, что оборудование Huawei представляет угрозу национальной безопасности и может быть использовано Пекином для шпионажа. Союзники лоббируют исключение Huawei из процесса разработки беспроводных сетей 5G следующего поколения. А в начале этого года администрация Трампа выдвинула уголовное обвинение против Huawei, утверждая, что компания украла коммерческие секреты у T-Mobile и нарушила санкции США в отношении Ирана.



Противостояние достигло нового уровня интенсивности в среду.



Президент Дональд Трамп подписал распоряжение, запрещающее американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование из источников, которые администрация считает угрозой национальной безопасности. Это действие направлено на Китай и Huawei, лидера в области технологий 5G и глобального бизнеса с доходом более 100 миллиардов долларов.



Администрация Трампа также внесла Huawei в так называемый список компаний, которые, по ее словам, подрывают американские интересы. Это означает, что американским компаниям может потребоваться лицензия для продолжения поставок компании Huawei важные комплектующие.



Детали произошедшего и, что именно это означает для Huawei, все еще нуждаются в уточнении. Но акция служит угрожающим напоминанием: Соединенные Штаты могут разорвать жизненно важные линии поставок в одностороннем порядке.



Это может привести к гибели технологического гиганта, который полагается на важные компании США, такие как Qualcomm, Micron и Intel. Аналитики считают, что без них и компания, и ее сеть клиентов в 170 странах будут подвергаться серьезному риску.



«Китай будет рассматривать это как откровенно враждебный акт и серьезную провокацию», - сказал в записке для клиентов глава отдела геотехнологий консалтинговой компании Eurasia Group Пол Триоло.



Торговые риски



Многое зависит от того, как отреагирует Китай.



Несмотря на объявленные на прошлой неделе более высоких пошлин и ослабление доверия, торговые переговоры между двумя крупнейшими экономиками мира не были полностью прекращены. Трамп может встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином на саммите G20 в следующем месяце.



Резолюция ослабила бы давление на китайскую экономику, которая на этой неделе продемонстрировала новые признаки серьезного ослабления, так же, как и на компании с обеих сторон. Walmart только что объявил о росте цен в своей сети из-за пошлин.



Но Китай не может просто игнорировать резкую эскалацию в наступлении на Huawei.



«Внесение компании в черный список потенциально ставит под сомнение способность Huawei производить оборудование и обслуживать существующих клиентов», - сказал Кеннеди. «Это серьезный вызов самой успешной компании Китая».



Триоло предупредил, что националистические настроения в стране уже укрепляются.



Задержание финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде, где ей грозит возможная выдача Соединенным Штатам по обвинениям, связанным с делом о санкциях против Ирана, ранее уже вызвало значительный гнев.



«Вряд ли Пекин продолжит серьезные торговые переговоры, когда почувствует себя заложником односторонних действий США», - сказал Триоло.



Если переговоры все-таки будут продвигаться вперед, вряд ли Пекин пойдет на значительные уступки Соединенным Штатам, особенно по техническим вопросам, находящимся в самом центре спора, добавил он.



Соединенные Штаты требуют, чтобы Китай прекратил принудительную передачу технологий от американских компаний, и всеми силами пытаются сдержать стремление Пекина занять лидирующую позицию в разработке технологий будущего.



По мнению экспертов, потенциал Китая для ответных мер против американских компаний, работающих в стране, также возрос.



Китай может усложнить жизнь американским фирмам, создавая такие препятствия, как задержки на таможне и повышенный контроль со стороны регулирующих органов. Крупные бренды, такие как Boeing, Nike, Tesla, General Motors и многие другие, очень сильно зависят от китайского рынка.



«Риски огромны как для Китая, так и для Соединенных Штатов», - сказал Кеннеди. «Это не может повредить только одной из сторон».



По материалам www.edition.cnn.com