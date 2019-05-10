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ЦБ планирует введение запрета на выпуск сувенирных денег
Сегодня в 14:21 Финансовые рынки 1 122 Васильева Елена
Центробанк планирует введение ответственности за выпуск полностью идентичных по внешнему виду настоящим деньгам сувенирных купюр. Об этом сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
Она сказала: «Деньги, копирующие настоящие, мы считаем, что это риск для финансовой системы и для граждан, потому что они могут использоваться иногда для каких-то мошеннических операций. Мы сейчас работаем с коллегами над тем, каким образом предусмотреть ответственность за использование банкнотоподобных изделий. Будут законодательные, нормативные условия, при которых выпуск банкнотоподобных экземпляров будет либо запрещен, либо будет установлена ответственность».
Зампред при этом уточнила, что сувенирная продукция, имеющая внешние отличия от настоящих купюр, под запрет подпадать не будет.
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