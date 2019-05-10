Страхи по поводу брексита уже значительно ослабили фунт. Уход с поста Терезы Мэй не слишком изменит ситуацию

Фунт вырос в пятницу до почти 1,27 доллара после того, как Тереза Мэй объявила, что она уйдет в отставку в июне после неудачной попытки добиться безопасного выхода Британии из Европейского союза.



Но фунт стерлингов упал на 2,9% в этом месяце по отношению к доллару США, что является наихудшим показателем из 10 основных мировых валют. Он также снизился по отношению к евро, и в ближайшее время нет никаких признаков ослабления давления на британскую валюту.



Одной из причин является то, что любой, кто станет преемником Терезы Мэй в качестве премьер-министра, столкнется с тем же кошмаром: непреодолимыми разногласиями по поводу брексита. Евросоюз заявляют, что больше не собирается обсуждать условия выхода Британии из еврозоны. А текущая сделка, уже согласованная Мэй, сталкивается с непреодолимой оппозицией в британском парламенте.



«Чтобы сказать точнее, совсем ничего не изменилось, или, по крайней мере, очень мало», - заявил Эдвин Морган, глава Института директоров, организации для профессиональных лидеров, лоббирующей интересы бизнеса. «Новый лидер столкнется с теми же политическими проблемами и теми же экономическими реалиями».



Аналитики прогнозируют, что преемником Мэй станет жесткий приверженец брексита, что сильно повышает вероятность катастрофического выхода Соединенного Королевства из Европейского союза – его крупнейшего рынка – без сделки по защите торговли в течение переходного периода.



Пол Дейлс, главный британский экономист в Capital Economics, консалтинговой компании по экономическим вопросам, заявил, что процесс выборов лидера правящей партии и премьер-министра страны сократит время, необходимое для заключения соглашения о брексите, крайним сроком которого, по согласованию с Европейским союзом, было установлено 31 октября.



Это означает, что риск новой задержки выхода Великобритании из Евросоюза или же выхода из него «без сделки» значительно увеличивается, добавил он.



Последнее будет вредить британской экономике, согласно собственному анализу правительства. Некоторые экономисты опасаются, что это может вызвать еще одну рецессию.



«Мы ожидаем, что рост экономики замедлится, а возможно, в конце текущего года она перейдет в состояние рецессии», - сказал Азад Зангана, старший специалист по экономике европейского региона в британской многонациональной компании по управлению активами Schroders.



Бизнес-группы призвали британских политиков использовать отставку Терезы Мэй как возможность объединить свои усилия и заключить сделку о брексит, которая будет работать на экономику Великобритании.



«Наша с трудом заработанная репутация отличного места для ведения бизнеса была запятнана», - сказал Адам Маршалл, генеральный директор Британской торговой палаты. «Новый премьер-министр должен работать, чтобы предотвратить угрожающий экономической безопасности страны беспорядочный выход из ЕС», - добавил он.



Продолжительная неопределенность в отношении брексита будет держать рынки на грани свободного падения.



«Хотя фунт показал неоднозначную реакцию после того, как Терезой Мэй была объявлена дата ее отставки, инвесторам следует пристегнуть ремни безопасности, так как новый раунд драмы с выходом из Евросоюза только начинается», - отметил в записке для клиентов компании аналитик валютного трейдера FXTM Лукман Отунуга.



Фунт достиг максимума в $1,50 накануне референдума в июне 2016 года, когда почти 52% британских избирателей поддержали выход Великобритании из Европейского союза.



По материалам www.edition.cnn.com