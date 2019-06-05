Финансовые продукты предлагают паспортизировать

Центробанк предлагает ввести паспорта (ключевой информационный документ - Key Information Document) для финансовых продуктов всех секторов финрынка. В первую очередь паспортизировать, по мнению регулятора, следует те продукты, на которые поступает больше всего жалоб от граждан.



На данный момент ЦБ выделил более 30 продуктов, которые целесообразно паспортизовать, пишут «Ведомости». Это и страховка (ОСАГО, каско, страхование жизни, иные виды страхования), и внебиржевые деривативы, и структурные продукты.



Банк России в письме президенту ВСС Игорю Юргенсу описал перечень данных, которые необходимо внести в паспорт продукта: информация о поставщике услуги, требования к получателю, данные о статусе квалифицированного инвестора, размер платежей, возможность получения компенсации, возможные потери клиента и пр.



В Центробанке прогнозируют, что процесс паспортизации станет массовым уже в текущем году.