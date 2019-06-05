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Финансовые продукты предлагают паспортизировать
Сегодня в 15:11 Финансовые рынки 1 124 Иван Тихонов
Центробанк предлагает ввести паспорта (ключевой информационный документ - Key Information Document) для финансовых продуктов всех секторов финрынка. В первую очередь паспортизировать, по мнению регулятора, следует те продукты, на которые поступает больше всего жалоб от граждан.
На данный момент ЦБ выделил более 30 продуктов, которые целесообразно паспортизовать, пишут «Ведомости». Это и страховка (ОСАГО, каско, страхование жизни, иные виды страхования), и внебиржевые деривативы, и структурные продукты.
Банк России в письме президенту ВСС Игорю Юргенсу описал перечень данных, которые необходимо внести в паспорт продукта: информация о поставщике услуги, требования к получателю, данные о статусе квалифицированного инвестора, размер платежей, возможность получения компенсации, возможные потери клиента и пр.
В Центробанке прогнозируют, что процесс паспортизации станет массовым уже в текущем году.
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Как Вы оцениваете инициативу по введению паспортов финансовых продуктов? По Вашему мнению, каким финансовым продуктам необходимо выдавать паспорта?
Все зависит от вида услуг и от компании, которая предлагает те или иные услуги. К сожалению у нас очень большой рынок недобросовестных организаций или их представителей, которые при продаже той или иной услуге руководствуются исключительно получением своей выгоды. Другая сторона это потребители той или иной услуги финансово неграмотные люди, которые не ознакомились в полной мере с условиями продукта или услуги, что влечет за собой как правило негативные последствия при использовании.
О появлении подобного документа заговорили еще в октябре 2018 года. Тогда это было вызвано огромным количеством жалоб клиентов. Преимущественно жалобы были на компании форекс и криптовалютные фонды. Клиентам компаний обещали одно, а на деле получилось совсем другое.
Введение данного документа необходимо, но нужно правильно проработать документ и модель работы с ним для компаний и для клиентов. Сейчас тенденция к защите прав потребителей во всех видах услуг, но при этом особо никто не считается с самими компаниями, а только лишь ужесточает требования и регуляторные нормы.
На мой взгляд такие паспорта необходимо выдавать для структурных продуктов и сложных финансовых инструментов с деривативами, например таких, как ИСЖ, где у потенциального клиента, как правило нет понимания, что это за продукт и как он работает, поэтому по окончанию срока действия продукта, клиенты зачастую бывают недовольны.
С другой стороны на сегодняшний день есть договор об ИСЖ в котором прописаны все условия, но он состоит из 20 страниц, которые большинство клиентов не читают.
В инвестиционных паспортах будет раскрыта информация о характеристиках финансовых инструментов и рисках, связанных с их использованием.
Но не стоит забывать о развитии диджитал пространства, где появляется довольно много различных услуг : кредитование, страхование, брокерские услуги на фондовом рынке. Клиенту не нужно никуда идти и знакомиться с продуктом, он покупает его находясь дома или где ему удобно, перед покупкой у него так же вылезает соответствующее окно, где прописаны риски и условия использования продукта.
На мой взгляд нужно не только вводить соответствующие паспорта, но и озаботиться вопросом финансовой грамотности населения в целом, не только с позиции их защиты от недобросовестных компаний.