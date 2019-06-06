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Цена нефти снова снижается
Сегодня в 15:21 Финансовые рынки 0 58 Васильева Елена
Последний медвежий рынок – уже второй менее чем за семь месяцев – подчеркивает печальную известность нефти в качестве наиболее чувствительного к колебаниям рынка товара.
Цены на нефть в США упали на 3,4% до 51,68 доллара за баррель в среду после того, как правительственный отчет показал внезапный и неожиданный всплеск запасов нефти. Это показывает падение цены на 22% ниже уровня 23 апреля, когда торги закрылись на максимуме в $66,30.
«Не было ничего, что указывало бы на то, что можно будет сыграть на повышение», - сказал Райан Фицморис, энергетический стратег в Rabobank.
Запасы нефти в США выросли на 6,8 млн баррелей на прошлой неделе, сообщило в среду Управление энергетической информации США. Запасы в настоящее время находятся на 6% выше своего пятилетнего среднего показателя для этого времени года.
Поставки нефтепродуктов, таких как бензин, также увеличились. Фактически, по данным компании ClipperData, добыча 22,4 млн баррелей нефти и нефтепродуктов была самым большим приростом с начала фиксирования еженедельных данных в феврале 1990 года.
Аналитик банка Scotia Capital Майкл Лоуэн написал в своей записке для клиентов в среду, что цены «пошли от плохого к еще худшему».
Цены на нефть в США начали падать еще в прошлом месяце, когда страхи по поводу торговой войны охватили Уолл-стрит. Рост торговой напряженности с Китаем и Мексикой угрожает замедлить мировую экономику, сдерживая спрос на нефть и другие товары.
Интересно, что цены на нефть в США продолжали падать и в последние два дня – даже несмотря на взлет фондового рынка.
«Слабый макроэкономический фон спровоцировал распродажу нефти. Сейчас продолжается снижение цен на нефть по всему миру, в то время как акции растут», - сказал Фицморис.
медвежий рынок нефти наблюдался в ноябре прошлого года, поскольку возникли опасения по поводу переизбытка предложения и замедления рынка. Эта распродажа нефти предвещала серьезные проблемы на фондовом рынке.
Нефть, вместе с фондовым рынком, вернулась к жизни в начале 2019 года, когда страх рецессии угас, а ОПЕК приостановила добычу. Цена нефти также была усилена санкциями США против Венесуэлы и Ирана.
Фицморис сказал, что резкие скачки цен на нефть подчеркивают роль компьютеризированной торговли на нефтяном рынке на импульсной основе.
«Алгоритмы очень быстро устанавливают цену в экстремальных сценариях. Вот почему мы наблюдаем дикие колебания», - сказал он.
По материалам www.edition.cnn.com
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