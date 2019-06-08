5G разделила мир: российская сделка с Huawei является последним признаком появления железного занавеса в интернете 7 июня в 15:36 Финансовые рынки 3897 Васильева Елена 1 Изображение

Успех китайских технологических гигантов многое сделал, чтобы изменить подобное отношение, но на этой неделе на пренебрежительном отношении американцев был поставлен жирный крест. Россия и Китай сейчас продвигаются вперед с интернет-технологиями следующего поколения, и на этот раз США рискуют остаться позади.



В основе этого разрыва лежит китайская фирма Huawei, крупнейший в мире поставщик телекоммуникационного оборудования и бесспорный лидер в области сетей 5G. Вашингтон запретил Huawei участвовать в разработке американских сетей 5G и пригрозил отрезать компании доступ к американскому программному обеспечению и комплектующим, необходимым для производства смартфонов и сетевого оборудования.



США также призывают своих союзников ограничить или запретить использование оборудования Huawei в своих сетях 5G, предупреждая, что Пекин может использовать инфраструктуру для сбора конфиденциальных данных в целях шпионажа. В Huawei неоднократно отрицали, что любой из произведенных компанией продуктов представляет угрозу национальной безопасности.



В то время как в некоторых городах США начали внедрять технологии 5G, аналитики предупреждают, что запрет на работу Huawei рискует замедлить развитие сетей по всей стране, и США вполне может серьезно отстать от Китая. Теперь даже Россия, которую обычно не считают технологическим лидером, может вырваться вперед.



За пределами США, сотрудничество с Huawei, все чаще становится политическим лакмусовым тестом, который угрожает усугублением разделения глобальной интернет-сети на отдельные сферы, что, в свою очередь, может ускорить гибель открытой, действительно всемирной сети, какой мы ее знаем.



Те, кто предпочитают избегать сотрудничества с Huawei, также рискуют отстать, так как мир движется к следующему этапу интернет-коммуникаций.



Дилемма Huawei



В среду Huawei подписала соглашение с крупнейшим российским оператором связи МТС о разработке технологий 5G и запуске сети пятого поколения в России в течение следующего года.



Это произошло после того, как Китай утвердил свою первую партию лицензирования 5G для коммерческого использования, объявив, по словам государственных СМИ, «новую эру для телекоммуникационной отрасли». Huawei будет активно участвовать в этих разработках, серьезно расширив список из более чем 45 коммерческим 5G-контрактов, которые фирма ранее уже подписала в 30 странах мира.



Это не так много, как следовало бы. За последние два месяца финская Nokia подписала 12 новых контрактов на разработку 5G, в то время, как Huawei заключила за этот же период всего три. И это несмотря на то, что многие в отрасли считают, что Huawei является мировым лидером, когда дело доходит до 5G, и может значительно снизить цены конкурентов.



Шэньчжэньская фирма оказалась на переднем крае эскалации торговой войны между США и Китаем. Одна из высших руководителей компании была задержана в Канаде по обвинению США, деятельность компании была заблокирована на американском рынке, и Вашингтон усилил давление на союзников, чтобы они также предприняли действия против фирмы.



По мере того, как страны продолжают продвигаться вперед в развитии своих сетей 5G, которые будут обеспечивать более высокие скорости, более быстрые соединения и более быстрый доступ к облаку, расширяя возможности технологий, таких как беспилотные автомобили и умные города, – разрыв между ними увеличивается.



С одной стороны, есть союзники Пекина, у которых нет проблем с Huawei, а России – только последний, наиболее важный подобный пример. С другой стороны, есть Вашингтон и несколько его ближайших союзников, которые поклялись не допустить китайскую фирму на свои рынки.



Меж двух лагерей, тем не менее, остается множество стран, большинство из которых традиционно ближе к США, чем к Китаю, но не желают страдать от задержек и нести дополнительные расходы на создание своих сетей 5G. США уже отстают от Китая, когда дело доходит до 5G, и блокирование лидера рынка не сделает ничего, чтобы помочь сократить этот разрыв.



Нельзя сказать, что США не могут догнать – и в конечном итоге даже обогнать Китай – но это, вероятно, будет серьезная борьба.



Наихудший сценарий для многих наблюдателей состоит в том, что этот разрыв будет увеличиваться, вынуждая правительства выбирать какую-то из сторон и переводя интернет-раскол между Китаем и США на следующий уровень, что может иметь серьезные последствия.



«Наличие взаимоисключающих технологических сфер не означает, что цепочки поставок будут отражать друг друга на разных континентах», - писал недавно аналитик по технологиям Тим Калпан. «Скорее, для стран всего мира это означает, что каждое деловое и инвестиционное решение становится политическим».



Splinternet



Представление об Интернете как об открытой и общей платформе, в которой технологии и стандарты пересекают границы и развиваются в глобальном масштабе, всегда было ориентиром, а не реальностью.



Но в последние годы напряженность между тем, как интернет создавался и изображался, и тем, как он существует на самом деле, только усилилась. Как недавно писали авторы отчета Центра международного инновационного управления (CIGI), «открытая сеть» – это «хрупкая и условная конструкция аппаратного обеспечения, программного обеспечения, стандартов и баз данных, управляемая широким кругом частных и общественных субъектов, чье поведение ограничено только добровольными протоколами».



Эта хрупкость стала сейчас еще более очевидной. Во главе с Китаем все больше и больше стран восстают против принципа открытого интернета, приняв Пекинскую доктрину кибер-суверенитета, в которой правительства жестко охраняют границы своих собственных интернет-сетей, расширяют свои собственные технологические фирмы и заставляют международных конкурентов локализовать свои данные, а также делая его доступным для внутренних органов безопасности.



Это оказало серьезное влияние на глобальную свободу интернета, поскольку цензура и слежка в китайском стиле распространились по всему миру, и Пекин предпринял шаги по снижению международной защиты для онлайн-трансляций и публикаций.



В прошлом году бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт добавил свой голос к тем предупреждениям о разделении, в котором мир будет разделен между «интернетом под руководством Китая и некитайским интернетом во главе с Америкой».



В течение долгого времени эта тенденция продвигалась Пекином, который с радостью экспортировал технологии и экспертные знания, чтобы помочь странам в создании своих собственных жестко контролируемых интернет-сетей или, в случае России, заблокировать некогда свободный и открытый глобальный интернет.



Однако, проводя кампанию против Huawei, Вашингтон также начал ускорять это разделение.



Это может иметь последствия, помимо того, что компания будет создавать локальные сети 5G или несколько цензурированных внутренних сетей. Разделение интернета на две или более ограниченные части также может привести к развитию различных стандартов и правил – например, Android против iOS, но гораздо более экстремальный сценарий – усложняя связь на международном уровне или переход между локальными системами.



Молниеносные сети 5G, как было предсказано, должны были сделать нас еще ближе. Ситуация, сложившаяся с компанией Huawei, может означать, что в итоге они разделят нас.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Президент РФ предложил бизнесу развивать технологии в партнерстве с государством 7 июня в 17:42 Бизнес Путин: проекту «Северный поток-2» мешают страны, не готовые платить по своим счетам 7 июня в 17:16 Финансовые рынки Путин: действия, направленные против компании Huawei, – бесцеремонная попытка вытолкнуть ее с глобального рынка 7 июня в 16:26 Финансовые рынки Силуанов обвинил представителей российского бизнеса в нигилизме 7 июня в 15:58 Финансовые рынки