Нефть Brent подорожала на фоне нападения на танкеры в Оманском заливе

Цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе текущего года поднялась на торгах на лондонской бирже ICE на 2,93% и составила $61,73 за баррель. Об этом сообщают биржевые данные на 9:55 мск.



Удорожание началось на фоне сообщений СМИ о нападении на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Информации о жертвах, пострадавших и стране регистрации судов пока не обнародовалась.



Это уже не первый случай нападений на танкеры. В МИД ОАЭ 12 мая сообщили, что объектами саботажа в экономической зоне страны стали четыре танкера. А 24 мая от Пентагона поступило сообщение о причастности Ирана к атакам на суда, однако в Тегеране эти обвинения отвергли.