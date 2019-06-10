Visa запустила услугу трансграничных корпоративных переводов

Международной платежной системой Visa запущен сервис трансграничных корпоративных денежных переводов. Об этом сказано в пресс-релизе, выпущенном платежной системой Visa.



В пресс-релизе сказано: «Компания Visa Inc. объявила о коммерческом запуске платформы Visa B2B Connect, благодаря которой финансовые организации смогут быстро и безопасно осуществлять крупные трансграничные корпоративные платежи на глобальном уровне. На первом этапе доступ к Visa B2B Connect получат банки в 30 главных глобальных торговых коридорах, включая Россию».



Ожидается, что к концу текущего года данная платформа заработает глобально на 90 рынках.



Visa B2B Connect упрощает платежи между банками-участниками и сокращает время, которое затрачивается на трансграничные корпоративные переводы. Платформа будет работать на основе функции цифровой идентификации, токенизирующей конфиденциальную бизнес-информацию организации.



Старший вице-президент Visa Сэм Гамильтон заявил о применении в работе сервиса технологии распределенного реестра, а сам сервис будет способствовать эффективной борьбе с отмыванием средств.