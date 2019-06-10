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Visa запустила услугу трансграничных корпоративных переводов
13 июня в 15:07 Финансовые рынки 0 193 Васильева Елена
Международной платежной системой Visa запущен сервис трансграничных корпоративных денежных переводов. Об этом сказано в пресс-релизе, выпущенном платежной системой Visa.
В пресс-релизе сказано: «Компания Visa Inc. объявила о коммерческом запуске платформы Visa B2B Connect, благодаря которой финансовые организации смогут быстро и безопасно осуществлять крупные трансграничные корпоративные платежи на глобальном уровне. На первом этапе доступ к Visa B2B Connect получат банки в 30 главных глобальных торговых коридорах, включая Россию».
Ожидается, что к концу текущего года данная платформа заработает глобально на 90 рынках.
Visa B2B Connect упрощает платежи между банками-участниками и сокращает время, которое затрачивается на трансграничные корпоративные переводы. Платформа будет работать на основе функции цифровой идентификации, токенизирующей конфиденциальную бизнес-информацию организации.
Старший вице-президент Visa Сэм Гамильтон заявил о применении в работе сервиса технологии распределенного реестра, а сам сервис будет способствовать эффективной борьбе с отмыванием средств.
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