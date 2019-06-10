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Две оставшиеся СРО аудиторов собираются объединиться
13 июня в 17:10 Финансовые рынки 1 179 Иван Тихонов
Председатель СРО ААС Ольга Носова и председатель СРО РСА заявили о намерении объединить СРО. В обеих оставшихся на рынке саморегулируемых организациях аудиторов признают, что слияние – вынужденная мера, спровоцированная довольно жесткими требованиями закона «Об аудиторской деятельности» к численности членов.
Так, закон требует наличие не менее 2 тысяч компаний и не менее 10 тысяч человек в каждой СРО. Согласно данным Минфина, по состоянию на 6 июня 2019 года в СРО ААС насчитывалось 2103 компании и 9.1 тысяч сотрудников, тогда как в СРО РСА – 2014 компаний и 10.4 тысячи аудиторов, пишет «Ъ». В ААС указывают на то, что удерживать планку по количеству компаний и штата нелегко, да и регулятор призывает к единой СРО аудиторов.
В текущие три месяца СРО подготовят документацию по слиянию, в конце сентября состоятся внеочередные съезды, в ноябре планируется утверждение правления созданной СРО и определение консолидированного баланса, а в декабре может состояться регистрация. В обеих организациях сообщили, что утверждение правления будет происходить на паритетной основе: два сопредседателя правления, два офиса и две сметы.
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По Вашему мнению, как отразится на рынке аудита слияние СРО?
С созданием единой СРО неизбежно снизится количество аудиторских организаций. Существующие СРО дошли до минимальной "грани" по численности и, в силу этого, стремясь сохранить членов, необходимых для поддержания параметров по количеству, что не повлияло на ослабление контроля качества. Единственная СРО будет иметь огромный запас по количеству членов и дорожить ими уже не будет. Произойдет массовая зачистка рынка от мелких "трехаудиторских" фирм, а оставшиеся укрупнятся и будут вынуждены поднимать уровень качества, ведь перейти в другую организацию до проверки (как это бывало раньше) уже не получится. Но ликвидация конкуренции в саморегулировании аудиторов может привести и к повышению взносов и размера платы за контроль качества, т.к. монопольная СРО не будет иметь сдерживающего аппетиты фактора возможного ухода в другую, менее "дорогую" организацию. Также с появлением единственной СРО станет больше споров с ней в судах ее же членов, т.к. те организации и аудиторы, которые раньше решали конфликты с СРО путем выхода из нее, эту возможность потеряют. С единственной СРО сложнее будет и регулятору, т.к. наиболее действенная мера ответственности - исключение из реестра, станет фактически неприменимой, поскольку оставит страну сразу без всех аудиторов.