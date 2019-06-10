Две оставшиеся СРО аудиторов собираются объединиться

Председатель СРО ААС Ольга Носова и председатель СРО РСА заявили о намерении объединить СРО. В обеих оставшихся на рынке саморегулируемых организациях аудиторов признают, что слияние – вынужденная мера, спровоцированная довольно жесткими требованиями закона «Об аудиторской деятельности» к численности членов.



Так, закон требует наличие не менее 2 тысяч компаний и не менее 10 тысяч человек в каждой СРО. Согласно данным Минфина, по состоянию на 6 июня 2019 года в СРО ААС насчитывалось 2103 компании и 9.1 тысяч сотрудников, тогда как в СРО РСА – 2014 компаний и 10.4 тысячи аудиторов, пишет «Ъ». В ААС указывают на то, что удерживать планку по количеству компаний и штата нелегко, да и регулятор призывает к единой СРО аудиторов.



В текущие три месяца СРО подготовят документацию по слиянию, в конце сентября состоятся внеочередные съезды, в ноябре планируется утверждение правления созданной СРО и определение консолидированного баланса, а в декабре может состояться регистрация. В обеих организациях сообщили, что утверждение правления будет происходить на паритетной основе: два сопредседателя правления, два офиса и две сметы.