Цены на нефть выросли после атаки на танкеры у иранского побережья

Японский владелец танкера Kokuka Courageous сообщил CNN, что 27000-тонное судно было атаковано «своего рода снарядом» у Фуджейры, порта в Объединенных Арабских Эмиратах. Корабль получил повреждение по правому борту.



Оператор судна, сингапурская BSM Ship Management, заявила, что Kokuka Courageous находится примерно в 14 морских милях от побережья Ирана.



Второй танкер, Front Altair, пострадал от пожара после взрыва во время перехода через Оманский залив, сообщил начальник управления судов компании Frontline. Компания не смогла предоставить более подробную информацию.



Британское агентство Marine Trade Operations, которое следит за безопасностью в регионе, заявило, что ему известно об инциденте, и, что Великобритания и ее партнеры проводят необходимые следственные действия.



В сообщении агентства указывалось, что инцидент произошел недалеко от Ормузского пролива, стратегической точки, через которую проходит около 30% морской нефти в мире.



Ормузский пролив связывает Оманский и Персидский заливы, отделяя Оман от его восточного соседа, Ирана. Он достаточно глубок, чтобы пропускать самые крупные танкеры, ширина пролива всего 21 миля в самом узком месте.



Управление энергетической информации США, независимое агентство в составе федеральной статистической системы США, ответственное за сбор, анализ и распространение информации об энергии и энергетике, описывает его как «самую важную в мире проблему», примерно 80% нефти, с которой оно работает, предназначено для рынков в Азии.



Второй инцидент за два месяца



Атаки происходят на фоне растущей напряженности в регионе, где Соединенные Штаты и их арабские союзники, включая Саудовскую Аравию, все чаще вступают в конфликтные ситуации с Ираном.



В мае около Фуджейры были обстреляны четыре корабля, что в Объединенных Арабских Эмиратах назвали «диверсией».



Первоначальные результаты международного расследования нападений показали, что «государственное управление» было наиболее вероятным виновником. Иран осудил нападение и отрицал свою причастность к инцидентам.



Нефтяные «качели»



Американские фьючерсы на нефть торговались на практически самых низких уровнях за пять последних месяцев. Но их цена резко подскочила, когда трейдеры отреагировали на сообщения об атаках, прибавив 4,1%, торгуясь по $53,24 за баррель к 8:20 по восточному времени.



Мировая цена на нефть марки Brent выросла на 4,4% до 62,59 доллара за баррель.



Цены на сырую нефть снизились в последние месяцы, так как огромный рост американского производства более чем компенсировал влияние санкций США на производителей нефти, Венесуэлу и Иран, а также ограничения поставок ОПЕК.



В отчете, опубликованном в четверг, картель понизил свой прогноз спроса на сырую нефть в 2019 году из-за вялого спроса. В нем также говорится, что производство в странах-членах упало до 29,9 млн баррелей в день в мае.



Согласно недавнему отчету энергетической исследовательской компании Rystad Energy, добыча нефти картелем в мае упала до 29,9 млн баррелей в день – самого низкого уровня за последние пять лет.



Халид аль-Фалих, министр энергетики Саудовской Аравии, заявил на прошлой неделе, что ОПЕК и Россия близки к соглашению о расширении рамок сокращенной добычи, которые они осуществили в начале года. Эти сокращения должны истечь в конце июня.



По материалам www.edition.cnn.com