Акции стремительно растут на фоне торгового оптимизма, однако есть три момента, которые все еще беспокоят инвесторов

Американские акции росли весь день во вторник после того, как президент Дональд Трамп написал в Твиттере, что у него была «очень хорошая» дискуссия с президентом Китая Си Цзиньпином, и он встретится с ним на следующей неделе на саммите G20 в Японии.



После закрытия рынков фьючерсы продолжили рост, когда Трамп заявил журналистам, что переговоры между США и Китаем начнутся в среду. Фьючерсы на Dow и S&P 500 выросли примерно на 0,05% поздно вечером во вторник. Между тем фьючерсы на Nasdaq Composite выросли на 0,07%.



«Честно говоря, наши люди начнут договариваться уже с завтрашнего дня, команда начинает разбираться», - сказал Трамп в Белом доме. «Китай хотел бы заключить сделку. Мы хотели бы заключить сделку, но она должна быть выгодной для всех».



Росту фондовых рынков во вторник также способствовали и другие новости, в том числе возможность того, что Европейский центральный банк может ввести в еврозоне меры экономического стимулирования, наряду с ожиданиями Уолл-стрит в отношении возможного снижения процентной ставки Федеральным резервом США.



Но состояние фондовых рынков в последние недели было особенно нестабильным. В конце концов, только в прошлом месяце рынки США резко упали, поскольку Трамп вызвал резкое обострение в торговой войне с Китаем.



Проблемы с торговлей оказывают серьезное давление на инвесторов. Согласно недавнему опросу американской компании по управлению активами State Street Global Advisors, в ходе создания которого было опрошено 497 финансовых консультантов и геополитика, напряженность в международной торговле являются их проблемой номер один.



Оптимизм – это хорошо, но одни только чувства не являются основанием для заключения сделок. Пока не заключено соглашение между Соединенными Штатами и Китаем, сохраняется риск обострения напряженности.



Но тот факт, что рынки растут, несмотря на торговую войну и новые тарифные угрозы, указывает на то, что инвесторы уверены, что решение в конечном итоге будет найдено, сказал Майкл Ароне, главный инвестиционный стратег-аналитик управляющей компании State Street Global Advisors.



Есть еще один аспект, о котором необходимо помнить: Китай – не единственный источник напряженности в торговле. Вашингтон обострил конфликты и в других странах, в том числе Евросоюзе и Индии. Однако Китай можно все же считать наиболее серьезной проблемой из всех существующих на данный момент.



Помимо торговли, опрос, проведенный State Street Global Advisors, показал, что опасения по поводу глобальной рецессии и возможного конца периода стремительного роста фондового рынка США не дают покоя инвесторам.



«Этот период роста на рынках был встречен с большим скептицизмом», - сказал Ароне.



Американские акции были в периоде роста уже более десяти лет, он начался сразу после финансового кризиса. Это самый длинный такой период в истории.



Но все хорошее рано или поздно заканчиваются – и инвесторы опасаются, что этот момент уже настал.



По материалам www.edition.cnn.com