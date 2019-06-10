Доллар никогда не был настолько популярным. Так почему же растет интерес к юаню и евро?

Не так быстро. Хотя торговая политика Соединенных Штатов является одной из причин, по которым центральные банки по всему миру стремятся диверсифицировать свои валютные активы, доллар остается мировой резервной валютой по следующей причине: все расчеты ведутся в долларах, американская экономика сильна, и ее активно поддерживает казначейство США.



В прошлом году доля доллара в мировых резервах упала до уровня ниже 62%, согласно отчету Европейского центрального банка, в котором рассматривается международная роль иностранных валют и евро. Это самый низкий уровень с момента создания Экономического и валютного союза, который был в 1992 году. Доля доллара сейчас более чем на семь процентных пунктов ниже, чем была до финансового кризиса.



Но общая сумма долларов в мире фактически выросла в прошлом году.



«Были некоторые изменения в резервах, но долларовые резервы никогда не были большими, потому что общие резервы в мире выросли», - сказал Марк Чандлер, главный рыночный стратег-аналитик Bannockburn Global Forex.



Центральные банки и аналогичные учреждения держат доллары, часто в форме казначейских обязательств США, в качестве резервных средств на случай кризиса – а также для содействия международным платежам.



Другие валюты, такие как евро и, в последнее время, китайский юань, используются для диверсификации, поэтому не все яйца центрального банка находятся в одной долларовой корзине. Доля резервов в юанях достигла почти 2% в прошлом году, что почти вдвое больше по сравнению с началом 2017 года. Евро является вторым по популярности резервом с глобальной долей чуть менее 21%, несмотря на сегодняшнее падение валюты после того, как президент ЕЦБ Марио Драги намекал на меры для большего денежного стимулирования в еврозоне.



Политика, вероятно, играет роль в этих движениях, с постоянно продолжающимися торговыми спорами между Соединенными Штатами и их партнерами.



Потеря доли рынка



Как политика, так и волатильность рынка могут быть причинами потери долларом доли рынка в прошлом году.



Некоторые центральные банки активно диверсифицировали свои резервы, чтобы уйти от доминирования доллара из-за действий Соединенных Штатов.



«Одним из примеров является Россия, один из крупнейших в мире держателей резервов, который продал около 100 миллиардов долларов США резервов в долларах США после новых раундов санкций США, а затем купила почти 90 миллиардов долларов США в евро и китайских юанях во втором квартале 2018 года», - говорится в отчете ЕЦБ.



Согласно отчету, Китай также сократил свои казначейские запасы в валюте США «примерно на 60 миллиардов долларов» в течение прошлого года в условиях эскалации торговой войны.



Но одной из фундаментальных проблем для центральных банков является выбор альтернативы доллару США, которая аналогична по ликвидности и глубине освоения рынка, сказал Нил Меллор, главный валютный стратег-аналитик BNY Mellon. То есть, несмотря на то, что это хорошая идея, диверсифицировать от американских холдингов к правительственным облигациям других стран, этот рынок может быть достаточно устойчивым или достаточно крупным, чтобы такого рода инвестиции имели смысл.



Еще одна причина, по которой доля доллара пострадала в прошлом году, заключается в том, что развивающиеся рынки, такие как Турция и Аргентина, продали много своих иностранных резервов, чтобы стабилизировать свои собственные валюты. В то время как Федеральный резерв повышал процентные ставки в то время, доллар укреплялся, что вызывало беспокойство на развивающихся рынках, многие из которых имеют долларовые долги.



Согласно сообщению ЕЦБ, в период с марта по сентябрь 2018 года центральные банки развивающихся стран продали валютные резервы на сумму около 200 миллиардов долларов.



Доля доллара в мировых запасах вполне может продолжать снижаться в будущем, даже если общие резервы увеличиваются. Но пока что похоже, что доллар не потеряет свой статус валюты №1 в ближайшее время.



«Еще слишком рано говорить о том, является ли это началом конца доллара в качестве основной резервной валюты», - сказал Чендлер, рыночный стратег Bannockburn. «Если доля доллара снижается из-за того, что люди утратили доверие [к Соединенным Штатам] из-за повторяющихся рецессий и финансового кризиса, это одно. Но если речь идет о прямой диверсификации, это само по себе неплохо».



По материалам www.edition.cnn.com