|
Курс доллара США обновил минимум текущего года
20 июня в 13:02 Финансовые рынки 0 200 Васильева Елена
Курс рубля к доллару на начало торгов на Мосбирже укрепился на 0,58% к уровню закрытия предыдущих торгов. Таким образом, курс американской валюты, составляющий сейчас 63,42 рубля, обновил минимум 2019 года. Об этом свидетельствуют биржевые данные на 10:15 мск.
Доллар подешевел на фоне значительного роста цен на нефть на мировом рынке. Цена фьючерса нефти Brent с поставкой в августе текущего года выросла на 2,6% в ходе торгов на лондонской бирже ICE и составила $63,43 за баррель.
Евро, по данным Московской биржи, подорожал на три копейки, достигнув отметки в 71,61 рубля.
Индекс Московской биржи на момент открытия торгов вырос в сравнении с закрытием торгов предыдущего дня на 0,24% до 2765,83 пункта.
Индекс РТС вырос на 0,36% до отметки в 1365,99 пункта.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Не подтвердилась информация о минировании зданий Госдумы, ТЦ «Охотный ряд» и «Останкино»20 июня в 18:27 Государство
Главный способ решения проблемы уровня жизни россиян – рост производительности труда20 июня в 18:12 Государство
Спасибо, Facebook: грядут новые правила регулирования рынка криптовалют20 июня в 17:56 Финансовые рынки
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
В Минтруда рассказали, сколько россиян продолжают работать на пенсии Исследование: и iOS, и Android ОС очень уязвимы к удаленным атакам Мантуров: предварительный отчет МАК по авиакатастрофе в Шереметьево подтверждает штатную работу всех систем SSJ 100 Опубликован предварительный отчет об авиакатастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево Силуанов: снижение Центробанком ключевой ставки не будет последним в текущем году