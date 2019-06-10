Курс доллара США обновил минимум текущего года

Курс рубля к доллару на начало торгов на Мосбирже укрепился на 0,58% к уровню закрытия предыдущих торгов. Таким образом, курс американской валюты, составляющий сейчас 63,42 рубля, обновил минимум 2019 года. Об этом свидетельствуют биржевые данные на 10:15 мск.



Доллар подешевел на фоне значительного роста цен на нефть на мировом рынке. Цена фьючерса нефти Brent с поставкой в августе текущего года выросла на 2,6% в ходе торгов на лондонской бирже ICE и составила $63,43 за баррель.



Евро, по данным Московской биржи, подорожал на три копейки, достигнув отметки в 71,61 рубля.



Индекс Московской биржи на момент открытия торгов вырос в сравнении с закрытием торгов предыдущего дня на 0,24% до 2765,83 пункта.



Индекс РТС вырос на 0,36% до отметки в 1365,99 пункта.