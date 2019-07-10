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Разрешать споры между МФО и клиентами будут штатные омбудсмены
17 июля в 15:04 Финансовые рынки 4 298 Иван Тихонов
МФО MoneyMan сообщила о том, что приняла на работу финансового омбудсмена, который будет заниматься рассмотрением жалоб клиентов на работу микрофинансовой организации. Если же уполномоченному по правам заемщиков не удастся разрешить спор, то дело будет передано для рассмотрения Банком России.
Ранее регулятор неоднократно заявлял о необходимости сокращения жалоб со стороны клиентов на работу МФО. В январе-марте текущего года в ЦБ поступило в 2.2 раза больше жалоб на микрофинансистов, нежели годом ранее. Общее количество жалоб на МФО за указанный период – 6.8 тысяч.
Во исполнение требования регулятора участники рынка решили брать в штат омбудсмена. Последний должен контролировать соблюдение прав заемщиков, которые обращались в компанию, но остались недовольны оказанными услугами. Вдобавок, омбудсмен обязан проводить разъяснительную работу по возможностям получения юридической помощи, и при необходимости обращений в Банк России, пишут Банки.ру. Предположительные сроки рассмотрения жалоб клиентов – 1-2 дня.
В то же время участники микрофинансового рынка пока не могут оценить степень доверия клиентов к финомбудсмену. В свою очередь, эксперты предупреждают, что наличие штатного уполномоченного не дает гарантии сокращения количества жалоб клиентов. Это, скорее, желание самих МФО избежать рисков административного давления со стороны регулятора на фоне поступающих жалоб.
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По Вашему мнению, есть ли необходимость вводить в штат МФО финомбудсмена? Насколько эффективным будет его содействие в разрешение споров с клиентами?
"Очень похоже на популизм. Введение названия должности не решает проблему, а только позволяет "хорошо выглядеть перед регулятором".
Любая МФО заинтересована в решении вопроса по обращению заемщика, при единственном и важном условии - обращении заемщика.
Но на практике как правило заемщики обращаются куда угодно только не к кредитору.
В нашей компании, и я знаю множество компаний применяющих схожую практику, разработано огромное количество решений по реструктуризации долга, мы всегда готовы идти на встречу клиенту желающему погасить долг, и для этого нет необходимости во введении определенного названия должности".
По Вашему мнению, есть ли необходимость вводить в штат МФО финомбудсмена? Насколько эффективным будет его содействие в разрешение споров с клиентами?
Инициатива интересная. На наш взгляд, предложенная должность и ее функции уже изначально пересекается с тем, что компания должна решать проблемы пользователя, в первую очередь, ориентируясь на клиента. Об этом регулярно заявляют все крупнейшие игроки рынка. По нашим данным, более 98 процентов обращений от пользователей решаются именно в пользу клиента. Оставшиеся 2 процента изначально не готовы идти на урегулирование ситуации или просят какие-то дополнительные условия или привилегии при их решении. Также на данный момент сложно оценить и доверие клиентов к такому уполномоченному по защите прав, который так или иначе работает в штате компании. Если данный опыт будет успешным и получил хорошую обратную связь от клиентов, то мы будем готовы рассмотреть его внедрения в рамках нашей группы.