Разрешать споры между МФО и клиентами будут штатные омбудсмены

МФО MoneyMan сообщила о том, что приняла на работу финансового омбудсмена, который будет заниматься рассмотрением жалоб клиентов на работу микрофинансовой организации. Если же уполномоченному по правам заемщиков не удастся разрешить спор, то дело будет передано для рассмотрения Банком России.



Ранее регулятор неоднократно заявлял о необходимости сокращения жалоб со стороны клиентов на работу МФО. В январе-марте текущего года в ЦБ поступило в 2.2 раза больше жалоб на микрофинансистов, нежели годом ранее. Общее количество жалоб на МФО за указанный период – 6.8 тысяч.



Во исполнение требования регулятора участники рынка решили брать в штат омбудсмена. Последний должен контролировать соблюдение прав заемщиков, которые обращались в компанию, но остались недовольны оказанными услугами. Вдобавок, омбудсмен обязан проводить разъяснительную работу по возможностям получения юридической помощи, и при необходимости обращений в Банк России, пишут Банки.ру. Предположительные сроки рассмотрения жалоб клиентов – 1-2 дня.



В то же время участники микрофинансового рынка пока не могут оценить степень доверия клиентов к финомбудсмену. В свою очередь, эксперты предупреждают, что наличие штатного уполномоченного не дает гарантии сокращения количества жалоб клиентов. Это, скорее, желание самих МФО избежать рисков административного давления со стороны регулятора на фоне поступающих жалоб.