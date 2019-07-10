Цена биткоина упала ниже 10 000 долларов после слушаний по Libra

Цена на биткоин упала более чем на 11%, до примерно 9 590 долларов, к концу заседания банковского комитета Сената, который состоялся утром во вторник по поводу Libra. Это первый раз за две недели, когда цена биткоина опустилась ниже 10 000 долларов.



Во вторник упали курсы и других криптовалют. Эфир, еще одна из основных криптовалют, потерял почти 12%, при этом основная часть его падения пришлась на день слушаний.



Биткоин рос в цене в течение нескольких месяцев, что многие связывают с развитием компанией Facebook собственной криптовалюты, предоставляющей легитимность рынку цифровых валют.



Но через месяц после анонсирования Libra регуляторы по всему миру заабили тревогу по поводу рисков для конфиденциальности данных потребителей, влияния центральных банков и глобальных финансовых рынков, которые, по их словам, представляет предложение Facebook. Они больше беспокоятся о Libra, чем об уже существующих криптовалютах, потому что 2,4 миллиарда пользователей Facebook могут вызвать быстрый бай-ин на, в принципе, нерегулируемом рынке криптовалют. Теперь законодатели в Соединенных Штатах призывают к усилению или уточнению правил для рынка криптовалют в целом.



«Объявление Libra обострило необходимость для политиков и регуляторов устанавливать четкие правила регулирования на рынке криптовалют», - заявил во вторник председатель банковского комитета Майк Крэпо.



Многие эксперты по рынку цифровых валют, тем не менее, говорят, что более четкие правила в Соединенных Штатах могли бы реально помочь рынку и стимулировать больше инноваций. Билл Шихара, генеральный директор торговой платформы блокчейнов Bittrex, сказал, что его компания и другие тратят сотни тысяч долларов, пытаясь разобраться, как мешанина государственных и федеральных финансовых правил применима к цифровым валютам.



«Что мне нравится в том, что происходит на этих слушаниях по поводу Facebook, так это то, что они заставляют регулирующие органы обеспечивать нам определенную уверенность», - сказал Шихара. «Это поможет Соединенным Штатам конкурировать в секторе блокчейнов».



Цена биткоина может продолжить колебаться на этой неделе, поскольку по поводу Libra предстоят следующие слушания в Комитете по финансовым услугам в сенате в среду.



По материалам www.edition.cnn.com