Цены на нефть снижаются на фоне ослабления напряженности в Иране

Цена сырой нефти упала на 4,2% после того, как Помпео заявил на заседании кабинета министров, что Иран готов вести переговоры о своей ракетной программе. Нефть завершила день на уровне в 57,62 доллара за баррель, снизившись на 3,3%.



Очевидный прогресс в переговорах между Соединенными Штатами и Ираном может ослабить опасения по поводу военного конфликта, который может ограничить поставки вблизи Ормузского пролива, жизненно важной нефтяной транспортной артерии на Ближнем Востоке. Нападения на нефтяные танкеры подняли цены на нефть в последние недели.



Президент Дональд Трамп сказал, что «большой прогресс был достигнут» в переговорах с Ираном.



Однако во вторник Иран отказался от идеи о том, что он хочет говорить о своей ракетной программе.



Иранские ракеты «абсолютно и ни при каких условиях не подлежат обсуждению ни с кем, ни с одной страной в мире», говорится в заявлении делегации Ирана при Организации Объединенных Наций.



Ослабление напряженности может повысить вероятность того, что администрация Трампа в конечном итоге отменит свои карательные санкции в отношении Ирана. Эти санкции свели на нет поставки сотен тысяч баррелей иранской нефти, ограничив объем поставок во всем мире.



«Любые положительные новости, подобные этой, помогают стимулировать более активные продажи», - сказал Мэтт Смит, директор по исследованиям рынка в энергетической фирме ClipperData.



ОПЕК недавно попыталась повысить цены на нефть путем продления договора о сокращении добычи, осуществляемых в тандеме с Россией. Тем не менее, на прошлой неделе картель предупредил о новом переизбытке предложения в 2020 году, вызванном снижением спроса и рекордными показателями добычи в результате бума сланцевой нефти в США.



Администрация энергетической информации США (EIA) — независимое агентство в составе федеральной статистической системы США, ответственное за сбор, анализ и распространение информации об энергии и энергетике, недавно изменила свой прогноз на спрос на нефть из-за опасений по поводу экономического роста. «Есть признаки замедления спроса, - сказал Смит. - Экономический фон все еще немного слаб».



По материалам www.edition.cnn.com