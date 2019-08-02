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Юридическое сообщество разрабатывает систему налогообложения токенов
Сегодня в 11:25 Финансовые рынки 2 108 Иван Тихонов
В Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России считают необходимым провести категоризацию операций с криптовалютой как объекта налогообложения. Об этом в рамках выступления на заседании комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России заявил заместитель директора вышеупомянутого института Илья Кучеров.
Юридическое сообщество уже начало разработку системы налогообложения токенов, пишет «Ъ». Ключевая цель – приравнивание всех видов цифровых активов к имущественным правам. На данном этапе статус токенов не определен.
Юристы также предлагают оставить за налогоплательщиками право отражать активы в отчетности. Один из основных вопросов – возможность использования цифровых активов (в частности, криптовалют) в качестве денежных измерителей.
Комиссия дала положительный отзыв на инициативу освобождения операций с цифровыми активами от НДС, а также от подоходного налога для граждан, которые реализуют токены после года непрерывного владения ими. Более того, в юридическом сообществе считают целесообразным распространить подобные преференции на майнеров, зарегистрированных как ИП, к которым применяется патентная система налогообложения.
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Как Вы оцениваете перспективу налогообложения цифровых активов в РФ?
Важнее всего не детали даже, а сам факт, что внесение тематических изменений в налоговое законодательство де-юре легализует обладание токенами, цифровыми валютами и другие операции в криптосреде. Пусть и с большим опозданием, всё это может, наконец, произойти.
Упор на ближайших этапах вовлечения криптосреды в законодательное поле нужно, совершенно справедливо, делать не на попытку как можно больше отжать у вынужденно или добровольно нелегальных на сегодня криптоинвесторов, пугая их наказаниями, а все акценты должны быть расставлены на принцип сравнительно небольшой, посильной платы, минимальной налоговой нагрузки - примерно как для самозанятых. В форме платы за защиту и безопасность твоих оборотов в виде реально минимального процента: чтобы проще было эти деньги заплатить действительно государству, нежели трястись за сохранность всей суммы своих цифровых активов, которые могут ведь и исчезнуть иначе бесследно где-то в дебрях дикой и нерегулируемой среды, которая естественно таким же диким лесом всегда и останется: диким, но заманчивым.
Вот нужно, чтобы государство, образно говоря, продавало людям, бродящим по этому лесу, и GPS-навигаторы, и мобильную связь с некими гарантиями, что и самого тебя из леса, если что, спасут, выведут, и найденные тобой в лесу сокровища у тебя не отберут ни бродящие по тому же лесу рядом разбойники, ни такие же искатели сокровищ, ни полиция на выходе из леса. Вот эти выходы должны быть хорошо освещены, по крайней мере некоторые, а на выходе должен быть небольшой «шлагбаум», возле которого, не толкаясь в очереди, можно будет купить себе за малый процент «справочку», что ты не террорист, не жулик, а честно добыл своё богатство, как сумел. Скорее всего, даже сделав это способами, и близко непонятными дежурным у «шлагбаума», но разве в этом дело?
Снизит ли окончание эры неопределённого статуса то ли «над законом», то ли «вне закона», фактическую привлекательность того же финансирования проектов посредством ICO? Никоим образом не снизит, да собственно ещё долгое время большинство подобных проектов и не будет особо стремиться войти в полностью правовое поле. Но самые масштабные, с замахом на серьёзный уровень по оборотам или статусу, новой возможностью обеления воспользуются, если только подзаконную процедуру не «догадаются» сделать излишне бюрократизированной или технически сложной.
Достаточно тонок вопрос, к какому конкретно моменту во времени привязывать расчёт стоимости криптоактивов для отчётности: ведь их цена подчас очень динамично меняется. Вопрос же, как определить в известный заданный момент конкретный курс криптоактива к доллару, не представляет трудности для любого, кто хотя бы немного знаком поближе с работой торговых терминалов, где представлены самые различные финансовые инструменты. Уйдёт на это дело не более пары минут. Все котировки покупки/продажи не только биткоина или эфириума, но и ещё сотни-другой распространённых криптовалют, можно «подсмотреть» в торговом терминале любого крупного иностранного брокера, который сам по себе не является криптобиржей и не специализируется отдельно только на сделках с криптоактивами, а просто предоставляет возможность всем желающим ими поспекулировать, причём «играя» как на повышение, так и на понижение. Так что и определить что для налогового агента, что для налоговой службы фактическую стоимость любого криптоактива совершенно не составит, если надо, труда специально нанятому с этой целью эксперту.
Второй и третий логичный вопросы, а почему собственно в проекте де-факто признаётся «верховенство», или можно сказать «первородность», биткоина. И для чего-то именно через биткоин предлагается потом рассчитывать и курсы всех других криптовалют. Через биткоин, а также через доллар, хотя ни на биткоин, ни на доллар Россия, понятное дело, не имеет точно никакого влияния. При том, что в других платежах и транзакциях мы стараемся максимально освободиться от гегемонии доллара, а тут сами же к ней опять прибегаем. Не более ли логично было бы вернуться к позабытой почти теме своего российского крипторубля. Официального крипторубля, курс которого был бы обеспечен не одним лишь программным кодом, а плавал бы в привязке к ключевым реперным параметрам: таким как золотовалютные резервы, размер привлечённых инвестиций в госдолг, промышленное производство и объём сектора услуг, внешнеторговый баланс России, рыночная стоимость разведанных запасов нефти и других полезных ископаемых на территории страны и так далее.
Конечно, если ради этого патриотичного крипторубля, который бы контролировался написанным у нас алгоритмом, придётся отложить принятие всего закона лет на пять, то откладывать закон в долгий ящик не стоит. Но знающие люди говорят, что при желании написать и отладить алгоритм для крипторубля можно бы и за пару месяцев, была бы высказана политическая воля - а после можно брать за базу этот крипторубль, а не к обычный рубль, и не доллар, определяя в любой момент в крипторублях хоть курс биткоина, хоть всех остальных криптовалют - и было бы больше логики использовать такой подход и для налоговых, и для любых других расчётов.
Впрочем, конечная закавыка на этапах прохождения закона точно не в этих деталях. Дьявол кроется не в них в данном случае, а в готовности законодателей признать и принять в принципе мнение специалистов-разработчиков данных законодательных мер, исходивших из чёткого осознания, что как бы порой почти непредсказуемо ни чередовались периоды бешеного роста и не менее бешеных обвалов на рынке того же биткоина, но всё же ни сам этот рынок, ни возникшая новая криптосреда с её полуподпольными финансовыми потоками никуда уже из нашего мира не денутся, не исчезнут. Вне зависимости от того, нравится это нам или нет. А если что-то нельзя закрыть, и даже нельзя в данном случае по-настоящему возглавить или контролировать, то значит можно и нужно создавать благоприятствующую безопасную среду, охраняемую законами государства. И тогда уже различными способами вовлекать здоровую, не связанную напрямую с криминалом часть криптоинвесторов, энтузиастов ICO и токенов, поближе к «освещённым солнцем» переходам в более привычный обществу финансовый мир, защищаемый опять-таки от произвола законами государства.
Как Вы оцениваете перспективу налогообложения цифровых активов в РФ?
В российском законодательстве в настоящее время отсутствует понятие криптовалюты. Законодатели еще не определились с тем, что такое «криптовалюта», но есть большое желание обложить доходы, получаемые от сделок с ней, налогом. Данное желание появилось после взрывного роста стоимости криптовалют в 2017г., когда стоимость криптовалют в результате ажиотажного спроса выросла в десятки раз. В свою очередь, данный рост в 2017г. сменился сильным падением стоимости криптовалюты в 2018г., который был спровоцирован в первую очередь тем, что различными государствами стали предприниматься меры по контролю операций с криптовалюто, по взиманию налогов, или даже по запрещению криптовалюты на своей территории.
Криптовалюта создавалась, в первую очередь, как средство платежа, альтернативное традиционным платежным средствам. Главным преимуществам криптовалюты являлись анонимность, быстрота транзакций, уменьшение издержек по финансовым операциям. Введение государственного контроля за операциями с критповалютой, а тем более обложение дохода с операций с криптовалютой, сводит на нет данные преимущества, что, в свою очередь, приводит к уменьшению спроса на криптовалюту и, соответственно, на доходность с данных операций.
Средством инвестиций криптовалюта стала из-за ажиотажного роста стоимости криптовалюты, порожденного спросом при ограниченном предложении. Не будет спроса на криптовалюту, не будет, соответственно, дохода, которого возможно обложить налогами.
Также, в настоящее время, отсутствует реальные инструменты по контролю операций с криптовалютой, которые производятся в Интернете. Операции могут производиться с использованием анонимных электронных кошельков различных операторов, на площадках, которые никак не подконтрольны российским государственным органам. зарегистрированных в разных юрисдикциях . Расчет законодателей строится на том, что налогоплательщик добровольно встанет на учет в таком качестве, задекларирует результаты своей деятельности и уплатит налоги. Учитывая ментальность российского налогоплательщика, рассчитывать на это в массовом порядке не стоит.
В связи с этим, налогообложение дохода с операций в криптовалютой скорее всего бесперспективное в Российской Федерации в плане увеличения поступлений в бюджет.