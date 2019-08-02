Юридическое сообщество разрабатывает систему налогообложения токенов

В Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России считают необходимым провести категоризацию операций с криптовалютой как объекта налогообложения. Об этом в рамках выступления на заседании комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России заявил заместитель директора вышеупомянутого института Илья Кучеров.



Юридическое сообщество уже начало разработку системы налогообложения токенов, пишет «Ъ». Ключевая цель – приравнивание всех видов цифровых активов к имущественным правам. На данном этапе статус токенов не определен.



Юристы также предлагают оставить за налогоплательщиками право отражать активы в отчетности. Один из основных вопросов – возможность использования цифровых активов (в частности, криптовалют) в качестве денежных измерителей.



Комиссия дала положительный отзыв на инициативу освобождения операций с цифровыми активами от НДС, а также от подоходного налога для граждан, которые реализуют токены после года непрерывного владения ими. Более того, в юридическом сообществе считают целесообразным распространить подобные преференции на майнеров, зарегистрированных как ИП, к которым применяется патентная система налогообложения.