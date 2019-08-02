США и Китай согласились, что торговые переговоры были «конструктивными», но это все

Особых результатов от переговоров никто не ожидал в начале недели, когда впервые участники обсуждения встретились лицом к лицу, поскольку лидеры США и Китая объявили о временном перемирии в конце июня. Заявления, которые каждая сторона обнародовала в среду, показали незначительные признаки предстоящего прогресса.



Министерство торговли Китая назвало переговоры «честными, эффективными и конструктивными» и добавило, что страны обсуждали возможность Китая покупать американскую сельскохозяйственную продукцию - одна из немногих тем, которые обе стороны должны были попытаться все-таки продвинуть вперед. На прошлой неделе государственные СМИ сообщили, что китайские компании подали заявки на отмену пошлин на некоторые товары.



Белый дом также назвал переговоры «конструктивными», добавив, что «китайская сторона подтвердила свою приверженность увеличению закупок сельскохозяйственного экспорта из Соединенных Штатов». Но чиновники не уточнили, когда и как это может произойти.



Белый дом также добавил, что страны обсудили «принудительную передачу технологий, права интеллектуальной собственности» и другие торговые проблемы, вызывающие конфликтные ситуации между двумя ведущими мировыми экономиками.



Следующий раунд переговоров пройдет в Вашингтоне в начале сентября, но ожидания прорыва в следующем раунде переговоров остаются достаточно низкими.



Последние сигналы указывают на то, что «ни одна из сторон не чувствует такой настоятельной необходимости заключить сделку, ради которой они готовы быстро и публично сдать свои основные позиции», - отметили аналитики Eurasia Group в четверг.



По словам аналитиков, Пекин по-прежнему подчеркивает, что любая сделка потребует от Соединенных Штатов отмены всех своих пошлин, наложенных на Китай, уважения суверенитета Китая и отражения более «реалистичных» планов в отношении обязательств Китая покупать товары США. Они добавили, что достижение финишной черты в некоторых областях, таких как доступ американских компаний к технологическому сектору Китая, остается политически трудным, особенно после того, как Вашингтон включил Huawei в черный список для торговли.



Вашингтон поместил Huawei в этот черный список в мае, заявив, что китайская технологическая фирма представляет проблему для национальной безопасности страны. Huawei, в свою очередь, отрицает, что любой из ее продуктов представляет угрозу для национальной безопасности стран, покупающих оборудование компании.



Торговый черный список запрещает американским фирмам продавать технологии и программное обеспечение Huawei, если они не получат на это специальную лицензию. Президент Дональд Трамп заявил в кулуарах G20, что он ослабит некоторые ограничения для компании - сделает уступку Пекину и, возможно, позволит торговать с китайским технологическим гигантом некоторым поставщикам компании, таким как Google, Intel и Qualcomm.



Министр торговли США Уилбур Росс заявил на этой неделе в интервью Reuters, что решения о выдаче лицензий на торговлю с Huawei все еще «предстоят».



«Проблемы, которые затрудняют течение этих торговых переговоров, вряд ли будут менее сложными в сентябре, - сказал Роберт Карнелл, экономист международной консалтинговой компании в сфере банкинга и финансовых сервисов ING Asia. - Мы тоже не слишком надеемся на значительный прорыв».



По материалам www.edition.cnn.com