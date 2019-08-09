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Экономика Великобритании сокращается впервые с 2012 года
Сегодня в 14:16 Финансовые рынки 0 94 Васильева Елена
ВВП Великобритании за три месяца, закончившихся в июне, сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, сообщило в пятницу Управление национальной статистики. Эксперты ожидали, что темпы роста сохранятся на прежнем уровне.
Наибольшее торможение в экономике вызвано падением объема производства, что привело к сокращению производственного сектора на 1,4%.
«Сокращение во втором квартале - это грубое пробуждение от иллюзий в отношении приближающегося выхода из еврозоны... и подтверждение озабоченности, выражаемой бизнесом в отношении экономики», - сказал Тей Парих, главный экономист Института директоров, лоббирующего интересы бизнеса.
Сокращение происходит на фоне растущих опасений, что Британия может выйти из Европейского Союза без сделки, обеспечивающей торговые интересы Великобритании на время переходного периода.
Премьер-министр Борис Джонсон взял на себя обязательство покинуть блок 31 октября, даже не заключив соглашение о выходе для защиты торговли. Согласно прогнозам правительства, это приведет к рецессии экономики.
Управление бюджетной ответственности Великобритании, правительственного органа по контролю над бюджетом, предупредило, что беспорядочный Brexit приведет к падению фондовых рынков Великобритании на 5%, в то время как фунт упадет на 10%. По оценкам, к концу 2020 года ВВП страны сократится на 2%.
Фунт упал на 0,2% по отношению к доллару в пятницу до чуть выше 1,21 доллара. Он также снизился и по отношению к европейской валюте на 0,3%.
По материалам www.edition.cnn.com
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