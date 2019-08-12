Глобальная рецессия может наступить намного раньше, чем кто-либо думал

Но уже на следующий день мировые фондовые рынки сильно упали из-за постоянно ухудшающихся экономических данных в Европе и Азии и дальнейшей инверсии кривой доходности.



Назовите это тяжелым похмельем…, отмена пошлин произошла не потому, что Китай оказался сильнее в этом раунде борьбы. Это произошло в результате того, что глобальная экономическая реальность настолько усложнилась, что разрушила рынки США.



Оказывается, выигрывать торговые войны нелегко, и картина глобального экономического роста выглядит не очень хорошо. На прошлой неделе Великобритания объявила об отрицательном росте ВВП за прошедший квартал. На этой неделе Германия объявляет об уменьшении ВВП, поскольку ее 10-летние облигации достигли рекордно низкой доходности 0,62%. Кроме того, в Европе наблюдается отрицательный показатель роста промышленного производства, а Китай объявил о самом низком росте промышленности за последние 17 лет.



Обвал мировой доходности облигаций был темой с октября прошлого года, когда 10-летние облигации Казначейства США упали до 1,6% с максимума октября 2018 года - 3,23%. Теперь, когда 2-/10-летняя направление кривой доходности казначейства сменилось, прозвенел сигнал тревоги о приближающейся рецессии. Почему? Потому что каждому спаду за последние 45 лет предшествовала инверсия кривой доходности.



История показывает, что в среднем рецессия начинается через 22 месяца после инверсии кривой доходности. Примерно через 18 месяцев после инверсии фондовый рынок переходит к отрицательным показателям.



И все же цифры Банка Америки показывают, что у нас меньше времени. Для 10 инверсий кривой доходности с 1956 года S & P 500 достигал максимума за примерно три месяца после инверсии шесть раз. Вслед за остальными четырьмя S & P 500 достиг пика за период от 11 до 22 месяцев.

Двадцать два месяца роста против трех месяцев? Это довольно большой разрыв.



Оба эти исторических исследования показывают, что рынки могут достичь новых максимумов в ближайшие несколько месяцев. На самом деле, можно представить несколько сценариев того, как эти новые максимумы могут возникнуть.



Центральные банки могут приступить к экстренному снижению процентных ставок и возобновить программы смягчения, чтобы снова увеличить количество наличных в акциях. Внезапное прекращение торговой войны с попыткой спасти лицо с обеих сторон, безусловно, может спровоцировать устойчивый глобальный рост экономики, который может в конечном итоге предотвратить или отсрочить рецессию.



Действительно, администрация Трампа, стремясь избежать рецессии накануне выборов 2020 года, может оказаться вынуждена закончить торговую войну как можно раньше. Но администрация все еще сталкивается с несколькими историческими просчетами собственного производства.



Массовое снижение налогов в 2017 году мало что добавило в формуле роста, кроме временного, достаточно краткосрочного, повышения. Рост замедляется. Давно пропали обещания роста ВВП на 4%. Фактически, рост ожидается ниже 2% в свете нарастающих оборотов торговой войны. Единственное, что росло - это дефицит, который уже в этом году достигнет 1 триллиона долларов.



Все это является признаком того, что риск глобальной рецессии является явной и существующей опасностью.



Это очень сложная среда для инвесторов. История показывает, что есть время, чтобы подготовиться к следующей рецессии и получить денежные средства до того, как начнется серьезный спад на рынке. Но глобальные экономические данные предполагают, что глобальная рецессия может наступить намного раньше, чем кто-либо ожидал.



И это демонстрирует неудобную правду: США никогда не сталкивались с рецессией с таким большим количеством долга и таким небольшим количеством доступных средств ФРС и с отрицательными ставками, все еще действующими во многих странах. У подобной ситуации еще не было прецедентов, поэтому исторические данные могут быть мало прогностическими.



Внезапное завершение торговой войны может быть необходимо - без этого у нас не будет много времени до начала следующей рецессии.



По материалам www.edition.cnn.com