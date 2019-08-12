Снижение налогов и торговая война Трампа заложили основу для рецессии Сегодня в 14:26 Финансовые рынки 112 Васильева Елена 1 Изображение

Самая большая проблема, стоящая перед экономикой Соединенных Штатов, - это замедление, которое уже ударило по Китаю, Германии, Южной Корее и другим производственным центрам.



Эскалация торговой войны президента Дональда Трампа с Китаем только усилила уже существовавшее замедление глобального экономического роста. Эта проблема поразила американское производство, которое сокращается впервые за десятилетие.



«Это может быть та соломинка, которая ломает спину верблюда, - сказал Гас Фошер, главный экономист PNC, о продолжающейся торговой войне. - Сейчас меня больше беспокоит экономика США, чем когда-либо раньше».



Соединенные Штаты также могут пострадать в результате снижения налогов, проведенного Трампом в 2018 году, а также роста государственных расходов. Всегда существовал риск того, что стимулирование и без того здоровой экономики может иметь неприятные последствия, создавая сценарий перехода от бума к спаду.



«Экономику не нужно стимулировать, пока она не окажется в рецессии, когда это действительно понадобится, - сказала Лиза Шалетт, директор по инвестициям в Morgan Stanley Wealth Management. - Мы начали стимулирование еще до того, как произошла рецессия, то есть, возможно, мы действительно вызвали рецессию сами».



Сигнал рецессии уже загорелся



Шалетт сказала, что Соединенные Штаты, вероятно, войдут в рецессию в 2020 году, и предупредила, что глобальная экономика уже вступила на этот путь.



«Весьма, весьма вероятно, что экономика США продолжит замедляться», - сказала она.



Тревожные огни зажглись на рынке облигаций, где изменилась кривая доходности. Такие инверсии, когда доходность 10-летних казначейских облигаций падает ниже двухлетних показателей казначейства, были надежными индикаторами рецессии в прошлом.



«Рынок облигаций уже получил предупреждение. Фондовый рынок по-прежнему держится», - сказала Шалетт, прогнозируя падение акций на 10% с течением времени.



Хотя в четверг Трамп заявил, что экономика США «действительно чувствует себя неплохо», реальность гораздо более неоднозначна, а перспективы значительно ухудшились.



Ярким пятном являются потребительские расходы, основной драйвер роста. Благодаря низкой безработице люди продолжают делать покупки.



Тем не менее, корпоративные расходы снижаются. И это несмотря на то, что налоговый пересмотр должен был вызвать волну инвестиций бизнеса в создание рабочих мест, новые производства, программное обеспечение и оборудование.



«К сожалению, мы увидели минимальную отдачу», - сказала Линдси Пигза, главный экономист независимой инвестиционной компании Stifel. По ее оценкам, вероятность рецессии в 2020 году в Соединенных Штатах составляет, по крайней мере, 50%.



Торговая война разрушает производство



Производство стало слабым местом экономики. Его активность снизилась в августе впервые с сентября 2009 года, согласно отчету IHS Markit.



«Торговая война усугубляет кризис, - сказал Джеффри Шерман, инвестиционный менеджер Фонда с фиксированной доходностью DoubleLine Core. - Многие из проблем мы создали себе сами».

Генеральный директор DoubleLine Capital Джеффри Гандлах заявил, что вероятность рецессии до президентских выборов 2020 года составляет 75%.



Ранее в этом месяце Трамп усилил торговую войну, объявив о планах ввести 10-процентный тариф на 300 миллиардов долларов на китайские потребительские товары, включая телевизоры, смартфоны и обувь.



«В основе ослабления производства лежит ухудшение торговых отношений», - сказала Пигза из Stifel.



Производство составляет небольшую часть всей экономики США. Но есть риск, что потрясения в производственной сфере перетекут в остальную часть экономики. Сокращение заработной платы и увольнения снизят потребительские расходы.



Уровню безработицы вырос в среднем на 5% в ключевых производственных штатах, таких как Мичиган, Пенсильвания, Огайо и Висконсин, как только американские пошлины в отношении Китая были введены в сентябре 2018 года, согласно данным Bank of America. Число заявок на пособие по безработице в штате Айова за этот период выросло на 16%.



«Прямо сейчас мы еще не находимся в условиях рецессии», - сказала Лиз Энн Сондерс, главный инвестиционный стратег в Charles Schwab, в интервью CNN Business. «Но если это производственное недомогание перейдет в потребительскую сферу, то шансы на переход в рецессию станут гораздо выше».



Что если закончится торговая война?



Многие по-прежнему уверены, что Соединенные Штаты способны предотвратить спад.



«Основы экономики все еще в порядке. Вероятность рецессии в ближайшей перспективе все еще относительно мала», - сказал генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон в интервью CNN Business.



Сильный скачок в производстве, безусловно, снизит шансы спада. И это может произойти из-за мощного стимула со стороны Китая или оттепели в торговой войне.



«Мы можем изменить это, - сказал Шерман из DoubleLine, - Если президент уступит и избавится от тарифов в одночасье».



Хотя торговая война Трампа создает проблемы для мировой экономики, многие защищают желание заставить Китай играть честно в торговле. Предполагаемая кража интеллектуальной собственности и принудительная передача технологий Китаю сопряжены с реальными издержками.



«Я не фанат тарифов, но нам нужно найти выход из положения», - сказал Соломон.



Дефицит бюджета в 1 триллион долларов



Аналогичным образом, многие рассматривали решение о снижении ставок корпоративного налога как способ сделать американский бизнес более конкурентоспособным в мировом масштабе.



Однако не было выплачено налогов на сумму в 1,5 триллиона долларов, что привело к снижению государственных доходов. И Трамп принял решение увеличить государственный долг.



Эта комбинация представляет собой сильную дозу фискального стимула, обычно предназначенную для рецессии или серьезного замедления экономики.



Бюджетное управление Конгресса теперь прогнозирует, что дефицит достигнет 1 триллиона долларов в 2020 финансовом году, на два года раньше, чем предполагалось ранее. Рост дефицита может оставить Вашингтон с меньшим запасом прочности, чтобы бороться с реальным спадом.



«Я не оспариваю законодательные изменения, я оспариваю сроки принятия законодательства, - сказал Пигза о налоговом законодательстве. - Мы уже находимся на чрезвычайно опасной траектории».



Трамп стремился переложить вину за потенциальную рецессию на Федеральный резерв. Президент неоднократно критиковал Джерома Пауэлла, своего тщательно подобранного руководителя ФРС, за повышение процентных ставок. Трамп теперь хочет, чтобы ФРС снизила ставки.



Хотя Пауэлл, возможно, захочет принять окончательное решение о повышении ставки ФРС, центральный банк пытался не допустить, чтобы снижение налогов Трампа привело к перегреву экономики. И, несмотря на это повышение ставок, стоимость заимствований не повышается.

«Снижение ставок на самом деле не решит проблем экономики страны», - сказала Шалетт из Morgan Stanley.



Рецессия карманного масштаба



Хорошей новостью является то, что даже те, кто видит потенциальную опасность рецессии, не боятся повторения последнего кризиса, который был худшим за многие десятилетия. «Это все еще будет вызывать проблемы, но не такие серьезные, как Великая рецессия», - сказал Фошер.



Он отметил, что ВВП США снизился на 4% от пика до минимума во время этого кризиса, или примерно в два раза больше, чем при «обычной» рецессии.



Конечно, мало кто предвидел, насколько катастрофической будет Великая рецессия, пока не стало уже слишком поздно.



Одно из главных отличий состоит в том, что экономисты не видят эпического пузыря, готового лопнуть, как пузыри в недвижимости и технологиях, возникшие во время рецессии прошлого десятилетия.



«Это будет рецессия карманного масштаба. Это не кризис или Армагеддон», - сказала Шалетт.

Хотя спады могут быть болезненными, они также являются естественной частью делового цикла.



Спады помогают избавиться от предшествующих излишков, закладывая основу для долгосрочного роста. «Спад не так уж и плох. Мы пережили много спадов. Происходит чистка экономики», - сказала Шалетт.



И эта очищение экономики может быть, по крайней мере, частично вызвано собственными усилиями США.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Медведев: при переходе на четырехдневную рабочую неделю уровень зарплат не должен снижаться Сегодня в 16:46 Рынок труда Прожиточный минимум установлен на уровне 11 185 рублей Сегодня в 16:22 Экономика и бюджет Путин: Россия симметрично ответит США на испытание новой крылатой ракеты Сегодня в 15:54 Политика Песков: наблюдается начало диалога между президентами России и Украины Сегодня в 15:35 Внешняя политика