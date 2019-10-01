Курс американского доллара снова вырос

На открытии торгов на Московской бирже курс американского доллара к рублю вырос в сравнении с показателем закрытия торгов предыдущего дня на 11 копеек и достиг 66,90 рубля.



Курс европейской валюты, напротив, снизился на 14 копеек до 73,12 рубля. Об этом свидетельствуют биржевые данные.