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Курс американского доллара снова вырос

3 сентября в 11:23 Финансовые рынки 0 151 Васильева Елена
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На открытии торгов на Московской бирже курс американского доллара к рублю вырос в сравнении с показателем закрытия торгов предыдущего дня на 11 копеек и достиг 66,90 рубля.

Курс европейской валюты, напротив, снизился на 14 копеек до 73,12 рубля. Об этом свидетельствуют биржевые данные.
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