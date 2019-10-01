Торговая война: у китайских предприятий был удивительно удачный месяц, но проблемы все еще впереди

Промышленный сектор продемонстрировал самый быстрый рост производства за пять месяцев, согласно опросу, опубликованному в понедельник медиа-группой Caixin. Индекс деловой активности в августе подскочил до 50,4, поднявшись выше уровня в 50 пунктов, что указывает на рост по сравнению с предыдущим месяцем.



Этот важный показатель превзошел оценки аналитиков, опрошенных агентством Reuters, которые ожидали небольшого снижения. Это также лучше, чем сокращение активности, которое показали официальные правительственные данные, опубликованные в выходные.



По словам Джулиана Эванса-Притчарда, старшего специалиста по экономике Китая, неожиданный рост был вероятен из-за значительных расходов местных органов власти на инфраструктуру.



Проблемы торговой войны



Но последние данные представили некоторые тревожные сигналы. Новые экспортные заказы упали до самого низкого уровня в этом году - признак того, что иностранный спрос снижается в связи с продолжающейся торговой войной между США и Китаем, сказал Чжэншэн Чжун, директор по макроэкономическому анализу в CEBM Group, компании, предоставляющей услуги финансового консалтинга.



Торговая война не демонстрирует никаких признаков ослабления, и последняя эскалация произошла на фоне усиливающихся опасений по поводу замедления глобального экономического роста, а страх перед рецессией преследует сразу несколько крупных экономик. Последняя серия пошлин, которые Соединенные Штаты и Китай наложили друг на друга, вступила в силу в воскресенье.



В записке, сопровождающей данные компании Caixin, Чжун указал, что «не было никаких признаков улучшения» в деловой активности и уверенности.



«Экономика Китая показала признаки краткосрочного восстановления, но понижательное давление остается долгосрочной проблемой», - написал он.



По данным Стивена Иннеса, стратега по рыночному развитию Азиатско-Тихоокеанского региона в AxiTrader, данные за август стали «временным положительным всплеском». Он добавил в примечании к исследованию, что объемы экспорта в Соединенные Штаты были максимально увеличены ввиду более высоких пошлин, которые поддержали торговлю и общий экономический рост. Но ожидается, что этот эффект исчезнет уже в ближайшие месяцы.



Политическое движение



То, что Китай делает сейчас для поддержки своей экономики, может оказаться недостаточным для предотвращения проблем в этом году.



Производственные индексы согласуются с замедлением годового экономического роста, пишет Эванс-Притчард, экономист компании Capital Economics. «Мы считаем, что у властей не будет иного выбора, кроме как развернуть дальнейшие меры по смягчению политики в ближайшие месяцы».



В прошлом месяце китайские политики обнародовали то, что привело к незначительному снижению ставок по новым кредитам для компаний - мера, которую предсказывали аналитики в то время, но она не имела большого значения для экономики Китая. В то время Центральный банк дал понять, что потенциально может сделать больше для стимулирования экономики страны.



Слабый юань может также компенсировать влияние пошлин, делая экспорт дешевле и способствуя стабилизации экономики, считает Кен Чунг, главный валютный стратег-аналитик по Азии в Mizuho Bank в Гонконге.



Валюта потеряла 4,3% по отношению к доллару в этом году, и инвесторы внимательно следят за ее ежедневными движениями, особенно после неожиданной девальвации в прошлом месяце, которая всколыхнула рынки. Ослабление юаня было воспринято как признак того, что у Пекина остается все меньше стимулов поддерживать валюту в контексте торговой войны.



По материалам www.edition.cnn.com