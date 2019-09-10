Курс доллара снижается

Курс американского доллара к национальной валюте на Мосбирже снизился к уровню закрытия предыдущего торгового дня на 0,91% и составляет 63,77 рубля. Курс доллара в последний раз опускался ниже 64 рублей 1 августа текущего года.



Курс европейской валюты, в свою очередь, снизился на 0,97% до уровня 70,59 рубля.



Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в ноябре текущего года выросла в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне на 7,6% и составляет $65,17 за баррель. Цена фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в октябре увеличилась до $59,11 за баррель, рост составил 7,2%. Цена нефти растет на фоне сообщений об атаках беспилотников по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии.



Индекс Московской биржи увеличился на открытии торгов в сравнении с закрытием торгов предыдущего дня на 0,98% до уровня 2818,14 пункта.



Индекс РТС также вырос на 1,81% и составляет 1393,67 пункта, о чем свидетельствуют данные Мосбиржи.