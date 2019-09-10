Положение китайской экономики ухудшается. Это делает торговую сделку более вероятной

В понедельник китайское правительство опубликовало данные, которые показали, что промышленное производство – важный показатель для экономики Китая – выросло всего на 4,4% в августе по сравнению с показателем годом ранее. Это хуже, чем показатели сектора в июле, когда он вырос на 4,8%, что является самым слабым ростом за последние 17 лет.



Промышленное производство имеет такое важное значение, поскольку оно измеряет объем производства основных предприятий в обрабатывающей, горнодобывающей и коммунальной сферах Китая. Последний показатель также оказался хуже роста на 5,2%, которого ожидали аналитики, опрошенные Reuters.



Другие данные, опубликованные в понедельник Национальным бюро статистики Китая, также были неутешительными. Рост розничных продаж в августе замедлился до 7,5% по сравнению с июльским ростом в 7,6%.



Вторая по величине экономика в мире сильно пострадала в результате торговой войны с США. Китай также столкнулся с внутренними проблемами, поскольку страна старается меньше полагаться на внешние займы для стимулирования роста.



Новые данные появляются по мере того, как напряженные торговые отношения Китая с Соединенными Штатами улучшаются, по крайней мере, незначительно. На прошлой неделе Китай объявил, что освободит американскую сою и свинину от таможенных пошлин. Это был последний шаг в целой серии шагов, предпринятых обеими странами для снижения напряжения в преддверии нового раунда торговых переговоров.



Низкие августовские показатели отражают «растущий риск спада для экономики» в связи с продолжающейся торговой войной, сказал Кен Чунг Кин Тай, главный валютный стратег-аналитик по Азии в Mizuho Bank в Гонконге: «На этом фоне имеет смысл, что Китай смягчил свою позицию в торговых переговорах» и в последние недели ввел планы стимулирования экономики».



Неутешительные данные также питают слухи о том, как Центральный банк Китая продолжит реагировать на замедление, добавил Чунг.



В последние недели Народный банк Китая предпринял несколько шагов для стимулирования экономики страны. Ранее в этом месяце было уменьшено количество денежных средств, которые банки должны держать в резерве, путем сокращения нормы обязательных резервов впервые за восемь месяцев.



А в августе Центральный банк запустил новую основную ставку по кредитам, которая станет для банков эталоном цены на кредиты – реформа, предназначенная для поддержки роста и занятости. Данный показатель устанавливается ежемесячно. Чунг также сказал, что китайские политики могут зафиксировать эту ставку на еще более низком уровне, когда она будет установлена на этой неделе.



В последние недели Китай также позволил юаню обесцениться до самого низкого за последние десятилетия уровня. Но более слабая валюта вряд ли полностью компенсирует проблемы с тарифами и вялым глобальным спросом, считает Мартин Линж Расмуссен, специалист по китайской экономике в компании Capital Economics. В понедельник он отметил, что Китай, вероятно, продолжит смягчение денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы.



Томми Ву, старший экономист Oxford Economics, также сказал, что стране необходимо предпринять значительные шаги для стабилизации роста. Его компания прогнозирует, что экономика вырастет на 6,1% в этом году и 5,7% в 2020 году.



Народный банк Китая может рассмотреть вопрос о снижении ставки по среднесрочному кредиту, которая является ключевой ставкой по кредитам, сказал Тинг Лу, главный специалист по экономике Китая японской инвестиционной компании Nomura. Он также ожидает, что правительство ослабит ограничения на сектор недвижимости позже в этом году, чтобы помочь стимулировать рост потребления.



Китайские чиновники заявили, что у них достаточно инструментов, чтобы поддержать экономику.

«Китайская экономика сталкивается с определенным понижательным давлением из-за замедления глобального роста, протекционизма и растущей односторонности», - заявил премьер-министр Китая Ли Кэцян в интервью российским СМИ, согласно стенограмме, опубликованной в понедельник правительством Китая. «Но экономика также обладает большой устойчивостью, потенциалом и достаточным пространством для маневра».



По материалам www.edition.cnn.com