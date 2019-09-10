Ведущие мировые экономисты прогнозируют самый низкий за десятилетие рост глобальной экономики

Организация экономического сотрудничества и развития, межправительственная экономическая группа, только что снизила свой прогноз глобального роста до десятилетнего минимума.



По прогнозам ОЭСР, мировая экономика вырастет всего на 2,9% в 2019 году, что станет самым низким показателем с 2009 года. В 2020 году прогнозируется рост до 3%. Всего 18 месяцев назад организация все еще ожидала 4% роста.



Глобальный рост на уровне 3% или менее представляет собой рецессию, согласно прошлым определениям, используемым Международным валютным фондом.



Ожидается, что экономики стран G20 вырастут на 3,1% в этом году и 3,2% в следующем году, согласно обновленным прогнозам. Прогноз экономического роста в США был снижен до 2,4% в 2019 году и 2% в следующем году.



По данным ОЭСР, в этом мрачном прогнозе виновата американо-китайская торговая война и ее влияние на мировое производство и рост торговли. Brexit, остающийся большим вопросительным знаком, как и замедление масштабной экономики Китая создает свой собственный набор серьезных проблем для глобальной экономики.



Сохраняющаяся торговая напряженность также сказывается на инвестициях в бизнес и снижает уверенность инвесторов, что только добавляет неопределенности в ситуацию. По словам главного экономиста ОЭСР Лоуренса Буна, вялые инвестиции в бизнес создали инвестиционный разрыв, который окажет долгосрочное и структурное влияние на экономический рост. Это может означать, что замедление роста экономики становится новой нормой.



«Требуются срочные ответные шаги, в противном случае мы рискуем оказаться застрявшими в длительном периоде прекращения роста мировой экономики, основной удар которого будет ощущаться, в первую очередь, в наиболее уязвимых сферах», - сказал Бун в своем блоге.



По материалам www.edition.cnn.com