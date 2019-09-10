Самый богатый человек Японии опасается, что Brexit может превратить Великобританию в «слабое звено Европы»

Миллиардер Тадаси Янаи, основатель и генеральный директор Fast Retailing, сказал, что Великобритания на протяжении многих лет извлекала выгоду из открытой экономики. По его словам, Brexit изменит эту ситуацию и побудит многих талантливых людей искать работу в другом месте.



Выход из ЕС также представляет собой огромную проблему из-за необходимости сохранения открытой границы между Ирландией (государством-членом ЕС) и Северной Ирландией (частью Соединенного Королевства), а также из-за призывов к независимости в Шотландии, большинство населения которой проголосовало против Brexit на референдуме 2016 года.



«Я думаю, что Brexit практически невозможен, потому что старые границы достаточно призрачны, а у Великобритании есть проблемы с Северной Ирландией и Шотландией», - сказал Янаи в интервью CNN Business. «Поэтому я думаю, что Brexit трудно реализовать, при всем желании Великобритании сделать это».



«Если Brexit действительно произойдет, Великобритания может вернуться к прежней ситуации до эпохи Маргарет Тэтчер, когда Великобританию называли самым звеном Европы. Я боюсь, что это может повториться».



Бывший премьер-министр Британии, Маргарет Тэтчер, выиграла свои первые выборы в 1979 году после нескольких лет низкого уровня экономического роста, высокой инфляции и безработицы в экономике Великобритании. В 1980-х годах, воодушевленные политикой Тэтчер, японские компании стали рассматривать Великобританию как свои ворота в Европу, и они инвестировали значительные средства в автосборочные заводы, банковские и другие предприятия.



Fast Retailing, глобальная империя по продаже одежды, которой принадлежит Uniqlo, открыла свой первый магазин за пределами Японии в Лондоне 18 лет назад. С тех пор компания распространилась на все основные рынки по всему миру. По данным Bloomberg, в 2018 году продажи Fast Retailing составили 2,13 триллиона иен (19,2 миллиарда долларов), а сам Янаи стоит около 30 миллиардов долларов.



Его предупреждения о Brexit отражают опасения, высказанные и другими японскими бизнесменами по поводу будущих отношений Соединенного Королевства с Европейским союзом и готовности страны выйти из блока к 31 октября.



Если Британия уйдет без соглашения о защите торговли, на произведенные в Великобритании товары, поступающие на рынок ЕС, будут наложены таможенные и другие пошлины. В список «пострадавших» попадут и автомобили, произведенные японскими компаниями.



Nissan, Toyota и Honda вместе производят около половины автомобилей, выпускающихся в Великобритании, и большая часть готовой продукции продается в Европе. Они уже сокращают свое присутствие в Британии из-за спада продаж и неуверенности в будущих отношениях страны с ее крупнейшим и ближайшим торговым партнером.



Honda объявила, что в 2022 году закроет свой завод в Суиндоне, а Nissan отказался от планов по созданию своей модели X-Trail в северном городе Сандерленд. Nissan также перемещает производство линейки своих автомобилей класса люкс из страны.



Ранее в этом месяце Toyota заявила, что планирует приостановить производство на своем заводе в Дербишире с 1 ноября в ожидании возможного сбоя в портах Великобритании, который может повлиять на поставки запчастей.



Что касается Uniqlo, Янаи сказал, что его компания по-прежнему привержена сохранению присутствия в Соединенном Королевстве в долгосрочной перспективе, несмотря на предстоящие экономические и политические проблемы.



Он также рассказал о своем стремлении превратить компанию в мирового лидера борьбы с климатическим кризисом.



«Экологические проблемы являются наиболее важной актуальной проблемой в мире бизнеса», - сказал он. «И, если мы не сможем решить эту проблему, нет смысла вести бизнес», - добавил он.



Отвечая на вопрос, возможно ли для Fast Retailing достичь чистых нулевых выбросов углерода, Янаи сказал: «Я считаю, что это должно быть осуществимо в будущем. И мы должны сделать это как можно быстрее. В противном случае окружающая среда на Земле будет находиться во все возрастающей опасности».



70-летний Янаи начал говорить о своем преемнике, сказав, что хочет, чтобы его место заняла женщина. «Женщины-лидеры, как правило, более талантливы, женщины-лидеры лучше подходят для ведения розничной торговли одеждой, и я ожидаю увидеть больше женщин-лидеров в управлении бизнесом», - сказал он корреспонденту CNN Business. - Женщины лучше адаптируются при выходе на мировой рынок».



По материалам www.edition.cnn.com