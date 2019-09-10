Почему атаки на НПЗ приведут к усилению Saudi Aramco 23 сентября в 13:15 Финансовые рынки 149 Васильева Елена 1 Изображение

Удары беспилотников и ракет, которые освещали ночное небо в восточной провинции Королевства, уничтожили более половины ежедневной добычи государственной нефтяной компании, составляющей почти 10 миллионов баррелей в день.



Что еще более важно, это показало, насколько уязвим крупнейший в мире экспортер нефти к нападению, несмотря на то, что Саудовская Аравия имеет самые высокие расходы на оборону на душу населения среди всех стран мира.



Специалисты Саудовской Аравии видели, что ее энергетическая инфраструктура, включая насосные станции, трубопроводы, супертанкеры и нефтяные и газовые месторождения, постоянно подвергалась атакам в течение последних пяти месяцев. Целая серия забастовок завершилась на прошлой неделе забастовкой на крупнейшем перерабатывающем заводе Aramco и на втором по величине нефтяном месторождении компании. Виновниками некоторых нападений были объявлены йеменские повстанцы-хути, которых поддерживает Иран. Виновником других был напрямую объявлен Тегеран.



Вместо того, чтобы сдаться, министр энергетики Королевства бросил вызов атакующим. Когда принца Абдулазиза бен Салмана спросили на пресс-конференции, чувствует ли Саудовская Аравия уязвимость после того, что страна назвала войной с ее энергетическими активами, он ответил риторическим вопросом, излучающим чувство национальной гордости.



«Где вы найдете компанию во всем мире, которая прошла через подобную разрушительную атаку и вышла практически без потерь, как феникс, восставший из пепла? Никто, кроме Saudi Aramco, не смог бы пройти через это», - сказал он.



Это было испытание огнем для старшего сводного брата наследного принца Мухаммеда бен Салмана вскоре после того, как он взял бразды правления Министерством энергетики после внезапного свержения Халида Аль-Фалиха на выходных перед терактами.



Во время интервью CNN Business генеральный директор Амин Насер описал душераздирающую сцену, сидя в диспетчерской Абкаикского энергоперерабатывающего завода среди ночи, когда он наблюдал за группой реагирования на чрезвычайные ситуации, борющейся с 10 пожарами одновременно.



«Тушение всех этих пожаров в резервуарах с нефтью и газом на этих объектах, заняло менее семи часов, подтверждая нашу репутацию самой надежной компании в мире. Мы способны обеспечить поставки даже при самом худшем сценарии», - сказал он.



Насер сказал, что добыча Aramco уже достигла 70 процентов от первоначального уровня, и к концу месяца вернется к уровням, предшествующим атакам, и к ноябрю восстановится до полной мощности в 12 миллионов баррелей в день.



Он также сказал, что это мероприятие не задержит планы Aramco по публичному размещению акций, которое может стать крупнейшим в мире IPO. «Это по-прежнему самая надежная компания в мире», - сказал он. «Время проведения IPO и место, где оно должно быть указано, является решением правительства».



В то время как руководители Aramco были удовлетворены быстрым откликом своих инженеров и героическими усилиями аварийных команд, гони также признали то, что нападения на самый ценный актив Королевства не могли быть предприняты без международной поддержки. Это сообщение было сформулировано в контексте глобальной энергетической безопасности: почти шесть процентов мировых поставок исчезли за одну ночь.



«Если этот уровень производства будет отсутствовать на рынке в течение длительного периода времени, это будет иметь последствия для всей мировой экономики», - сказал Насер.



Во время брифинга по государственному телевидению представитель Саудовской коалиции по делам йеменцев подполковник Турки Аль Малки заявил, что это нападение не на Королевство, а на все мировое сообщество.



Ассоциация прессы Саудовской Аравии пошла еще дальше, сославшись на слова наследного принца Королевства, заявившего, что эти инциденты являются «настоящим испытанием международной воли противостоять этим диверсионным атакам, угрожающим глобальной стабильности и безопасности».



Можно увидеть, как быстро развивается этот сюжет в преддверии Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе, где Иран, который отрицает какое-либо участие в нападениях на саудовские объекты, будет занимать значительную часть дебатов по безопасности. Аналитики из Ближнего Востока считают, что Королевство может претендовать на крупную победу, если оно сможет заручиться поддержкой для защиты своей энергетической инфраструктуры.



В пятницу Соединенные Штаты объявили, что отправят дополнительные войска в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в ответ на нападение, в котором Вашингтон обвинил Тегеран. Министр обороны Марк Эспер заявил, что войска будут «оборонительными по своему характеру и в основном сосредоточатся на противовоздушной и противоракетной обороне».



Пресс-секретарь генерального председателя Пентагона генерал Джозеф Данфорд заявил CNN, что Центральное командование США уже проводит консультации с Саудовской Аравией, чтобы уменьшить будущие риски. Коалиция по безопасности на море уже существует с участием США и Великобритании, чтобы контролировать Ормузский пролив после серии атак на танкеры этим летом.



Год назад президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон больше не может позволить себе защищать Саудовскую Аравию и других союзников в Персидском заливе, подразумевая, что они должны полагаться на свои собственные возможности после того, как Америка стала крупнейшим производителем нефти в мире, тем самым уменьшив свою зависимость от ближневосточных поставок.



После терактов в прошлые выходные Соединенные Штаты и их союзники заявляют о своей поддержке Королевства, что может привести к развертыванию средств безопасности и укреплению потенциала Aramco, как никогда ранее.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Будет увеличен налоговый вычет на образование детей 23 сентября в 17:26 Налоги Практически половина молодых россиян готова ради покупки жилья отложить рождение ребенка 23 сентября в 16:52 Жилая недвижимость Кудрин: расходы на оборону – разумны 23 сентября в 15:49 Экономика и бюджет Песков: гарантии, данные бизнесу президентом в рамках амнистии капитала, необходимо выполнять 23 сентября в 14:55 Государство