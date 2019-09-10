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Азиатские рынки обвалились на фоне возобновившихся торговых проблем между США и Китаем
Сегодня в 12:48 Финансовые рынки 0 150 Васильева Елена
Гонконгский индекс Hang Seng стремительно упал на 1,4% до самого низкого уровня за три последние недели. Он восстановил некоторые из этих потерь, торгуясь на 1% ниже к полудню, по-прежнему уступая другим основным индексам в регионе.
Японский Nikkei (упал на 0,4%. Kospi в Южной Корее упал на 0,7%. Китайский индекс Shanghai Composite также потерял 0,6%.
Президент Трамп обрушился с обвинениями на торговую практику Китая во время своего выступления в ООН во вторник и сказал, что не примет «плохую сделку», невыгодную для США.
Трамп сказал: «Китай не только отказался принять обещанные реформы, но и принял экономическую модель, зависящую от огромных рыночных барьеров, крупных государственных субсидий, манипулирования валютой, демпфирования продуктов, принудительных передач технологий и краж интеллектуальной собственности, а также коммерческих секретов в больших масштабах».
Ван И, министр иностранных дел Китая, отверг критику в своей речи в Нью-Йорке. Он сказал, что Соединенные Штаты не должны пытаться изменить Китай, и, согласно заявлению Министерства иностранных дел, в случае дальнейшего обострения отношений Соединенных Штатов и Китая возникнут «бесконечные проблемы».
Ожидается, что в начале октября в Вашингтоне встретятся ведущие торговые представители Китая и США, чтобы обсудить вопросы торговли. Инвесторы надеялись на временную торговую сделку и снижение торговой напряженности.
Торговый хаос негативно сказался также на рынках США: Dow, S & P 500 и Nasdaq Composite закрылись с понижением. Акции также пострадали от политической нестабильности вокруг расследования деятельности президента Трампа, связанного с делом о разоблачителях в Украине, и инициированного процесса импичмента.
Акции производителей нефти также упали в Азии, во вторник фьючерсы на нефть завершились снижением после сообщений о том, что Саудовская Аравия восстановила большую часть добычи нефти. Страна вернется к полному производству на следующей неделе, сообщает Reuters.
Акции PetroChina, крупнейшего производителя нефти и газа в Азии, упали на 1,9% в Гонконге, в то время как его акции в Шанхае также упали на 1,3%. Стоимость акций CNOOC, крупнейшего китайского производителя нефти в оффшорной зоне, упали в Гонконге на 1,1%.
Inpex, крупнейшая нефтегазовая компания Японии, потеряла 0,9% в Токио.
На мировом нефтяном рынке американская нефть упала на 0,6% до $56,94 за баррель в среду. Нефть марки Brent, являющаяся мировым ценовым ориентиром, упала на 0,7%, до 62,64 долларов за баррель.
По материалам www.edition.cnn.com
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