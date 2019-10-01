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Курс доллара США превысил 65 рублей

30 сентября в 16:42 Финансовые рынки 0 184 Васильева Елена
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Курс американского доллара к национальной валюте поднялся на 0,48% к уровню закрытия торгов предыдущего дня и составил, по состоянию на 15:15 мск, 65,01 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В последний раз данный показатель превышал 65 рублей 12 сентября текущего года.
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