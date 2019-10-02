Отрицательные процентные ставки стимулируют взвинчивание цен на недвижимость в Европе

Наибольшему риску рынок недвижимости в настоящее время подвергается южный немецкий город Мюнхен, о чем свидетельствуют данные нового отчета аналитиков швейцарского банка UBS.



Амстердам не сильно отстает, в то время как Париж и Франкфурт – штаб-квартира Европейского центрального банка – перешли в «зону риска возникновения пузыря», то есть резкого отклонения рыночной стоимости актива от его базовой стоимости, что означает, что цены могут резко упасть после стабильного роста в течение многих лет.



В докладе также говорится, что Гонконг, а также канадские Торонто и Ванкувер тоже находятся на в зоне риска.



Уже пятый год, как UBS Global Real Estate Bubble Index (Глобальный индекс пузыря на рынке недвижимости) анализирует цены на жилую недвижимость в 24 крупных городах, а также тенденции в отношениях между ценами, доходами, арендной платой, экономическим ростом и строительной деятельностью.



Франкфурт: цены неудержимо растут



Непрекращающийся хаос вокруг процесса Brexit повредил репутации Лондона как инвестиционного магнита и сделал другие крупные города мира относительно более привлекательными. Они привлекают компании и профессионалов, обеспокоенных выходом Великобритании из Европейского Союза.



Тем не менее, низкие процентные ставки сыграли еще большую роль в повышении стоимости недвижимости в странах, которые используют евро, сказал в интервью CNN Business один из авторов отчета, Матиас Хольжей.



В то время как повышение ставок, типичный спусковой механизм коррекции на рынке жилья, в ближайшее время не ожидается, слабый экономический рост в регионе сделает положение на рынке гораздо более «хрупким», сказал Хольжей, глава швейцарской компании UBS по инвестициям в недвижимость.



Европейский центральный банк в сентябре еще больше подтолкнул процентные ставки к отрицательным показателям и объявил о новом пакете механизмов для стимулирования экономического роста. Но свободная денежно-кредитная политика мало что сделала для увеличения заимствований, а также расходов предприятий и потребителей. Вместо этого владельцы финансовых активов получили выгоду, занимая значительные средства при очень низких затратах, чтобы вкладывать деньги в собственность или акции в поисках лучшей прибыли.



UBS обнаружил, что за исключением Милана, европейские города продемонстрировали самый сильный рост цен среди всех проанализированных за последний год.



Мюнхен подвергся наибольшему риску возникновения пузыря на рынке недвижимости, в то время как Франкфурт был единственным городом, где цены выросли на двузначные проценты, которые были распространены во всем мире в предыдущие годы, говорится в отчете. Франкфурт был «очень дешевым по сравнению с Лондоном и другими городами», сказал Хольжей.



Согласно отчету, несмотря на то, что в 2017 году строительная активность во Франкфурте достигла рекордно высокого уровня, прирост населения все равно опередил предложение, что привело к скачку реальных цен на 80% за последнее десятилетие.



В отличие от данной ситуации, цены упали более чем на 5% по сравнению с предыдущим годом в Сиднее, Ванкувере и Дубае, отчасти из-за таких правил, как налоги с иностранных покупателей и сборы, взимаемые с владельцев, которые и способствуют тому, что вновь построенная недвижимость так и остается незанятой.



UBS также ожидает усиления регулирования рынка жилья в Европе, сказал Хольжей. «Цены скоро достигнут пиковых значений», - уточнил он.



Отчасти это связано с низкой доступностью недвижимости, которая представляет собой один из самых больших рисков для стоимости недвижимости в городских центрах, говорится в докладе.



Цены в Лондоне по-прежнему недоступны, несмотря на Brexit



Брексит, вызвавший неопределенность относительно будущего города и страны в Европе, отразился на ценах на недвижимость в Лондоне, сказал Хольжей.



По его словам, во время референдума о Brexit всего три года назад Лондон был самым «недоступным» городом Европы после 50-процентного роста цен.



Хотя на данный момент цены находятся на 10% ниже пикового уровня 2016 года, городской рынок жилья все еще остается слишком переоцененным. «Несмотря на недавнее снижение цен, даже высококвалифицированному сотруднику нужно работать 14 лет, чтобы купить квартиру площадью 60 квадратных метров в центре города», - говорится в отчете.



По данным британского банка Halifax, лондонские домовладельцы тратят почти половину своего располагаемого дохода на оплату ипотеки.



Тем не менее, UBS не списывает со счетов лондонский рынок недвижимости, который может оказаться достаточно привлекательным для иностранных покупателей из-за ослабления британского фунта.



«Если неопределенность вокруг процесса Brexit снизится, внешний спрос вернется», - сказал Хольжей.



По материалам www.edition.cnn.com